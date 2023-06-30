"Увидела перелом бедра, нога просто висела": мама девочки из Костаная просит помощи

Аяжан. Фото: из личного архива

В феврале этого года 10-летняя Аяжан Ескендир из Костаная пришла из школы, прихрамывая и жалуясь на боль в ноге. Врачи выявили опухоль и теперь девочку ждет долгое лечение в Корее, передает NUR.KZ.

"Мы все осмотрели, пощупали, никаких гематом, ушибов, синяков не было. Спросили, не ударилась ли она, но дочь сказала, что нет. Подумали, что она потянула мышцу, на всякий случай записались на прием к врачу.

Через неделю дочь начала хромать сильнее, в месте, где болела нога, прощупывалось маленькое образование. Мы забили тревогу, записались в частную клинику, где хирург назначил рентген и другие анализы. Опухоль начала прогрессировать и расти, ее было видно невооруженным глазом", - говорит мама девочки Марьям Ескендирова.

Однажды, возвращаясь от врача, Аяжан просто упала, сказав, что не может встать.

"Я взяла ее на руки и понесла домой. Зайдя в дом и сняв одежду, я увидела перелом бедра, нога просто висела, а перелом случился именно на месте возникшей опухоли. Я тотчас же вызывала скорую помощь.

Нас госпитализировали в детскую областную больницу. Из-за опухоли дочери не поставили гипс, а выпрямили кость, поставили медицинскую шину и стянули бинтами", - говорит мама.

Родители стали писать во все клиники, специализирующиеся на лечении саркомы. Взвесив все плюсы и минусы, вылетели в Сеул, в клинику Severans. По итогам обследования девочке поставили диагноз "остеосаркома".

"В Сеуле мы находимся с 2 мая этого года. На данный момент Аяжан провели все медицинские обследования и получили заключение о диагнозе. В настоящее время дочь получает первую химиотерапию, всего нужно пройти шесть курсов.

После первых двух курсов химиотерапии, возможно, будет назначена первая операция по удалению инородных мягких тканей, но перед операцией будут повторно проводить полное обследование. После чего дадут две недели для восстановления сил для дальнейших четырех курсов химиотерапии.

Если к этому времени удастся ввести в саркому в состояние ремиссии, тогда начнется вторая операция по восстановлению кости, на этом этапе операции, возможно, будет проводиться имплантация кости и мышечных тканей. Врачи точно не могут сказать, какое время понадобится для полного лечения", - говорит мама.

Только на первые два курса необходимо 17 млн тенге. Сумма для родителей неподъемна. Чтобы вылечить дочь, родителям пришлось выставить на продажу свою квартиру. Аяжан - единственный ребенок в семье.

"Дорогие граждане, земляки, просим вас о помощи для нашей дочери", - заключила мама.

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Mariyam Yeskendirova, мама

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2026935-uvidela-perelom-bedra-noga-prosto-visela-mama-devochki-iz-kostanaya-prosit-pomoschi/