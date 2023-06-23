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Сколько людей с ВИЧ выявили в Алматы, рассказал директор СПИД-центра

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Медик держит пробирку в руках
Лаборатория. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

О том, сколько в Алматы проживает ВИЧ-инфицированных людей и как чаще всего казахстанцы им заражаются, рассказал директор центра по профилактике и борьбе со СПИД Марат Тукеев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Центра.

Марат Тукеев отметил, что на сегодня в Центре по профилактике и борьбе со СПИД в Алматы на диспансерном учете состоят 4429 человек, имеющих диагноз ВИЧ.

"В Алматы примерно 400-500 человек в год узнают о том, что живут с ВИЧ-инфекцией. В 2022 году было выявлено 499 инфицированных жителей города, 2021 году – 467 человек. По оценочным расчетам, в городе только 86% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе.

Остальные 14%, возможно, никогда не проходили тест на ВИЧ, и, не имея симптомов, не обращаются к врачам. Ежегодно специалисты центра СПИД проводят порядка 450 тыс. исследований на ВИЧ", сообщил Марат Тукеев.

Он отметил, чтобы своевременно выявлять зараженных, центры СПИД взаимодействуют с поликлиниками, стационарами, НПО, учреждениями УИС и другими организациями. Под контролем медиков также находятся люди, имеющие определенные клинические показания, доноры и реципиенты и пациенты, поступающие в стационар.

В зоне особого внимания беременные они дважды проходят тест на ВИЧ. К примеру, из 50 тысяч беременных в прошлом году выявили 24 человека с ВИЧ, сообщил врач.

"По итогам 2022 года более 80% новых случаев заражений произошло при гетеро- и гомосексуальных контактах. При этом, инфицирование при гомосексуальных контактах увеличилось за последние 5 лет практически вдвое.

При употреблении наркотиков заразились почти 20% людей. Случаев гемотрансфузионного и артифициального инфицирования ВИЧ при медицинских манипуляциях в городе не зарегистрировано", – заявил Тукеев.

Напомним, ранее в центральной городской клинической больнице Алматы выявили трех зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов. Министерство здравоохранения начало расследование по данному факту.

Вскоре ведомство сообщило, что зараженные пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ.

Кроме того, устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов. Был произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 – отрицательный результат, остальные 174 – в работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2026127-skolko-lyudey-s-vich-vyyavili-v-almaty-rasskazal-direktor-spid-tsentra/

Автор: Юлия Абрамова
Сколько людей с ВИЧ выявили в Алматы, рассказал директор СПИД-центра

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