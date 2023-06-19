Ажар Гиният посоветовала астанчанам не выходить на улицу из-за дыма

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Сегодня в кулуарах правительства глава Минздрава Ажар Гиният посоветовала некоторым астанчанам не покидать дома, когда в городе наблюдается сильная задымленность, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане сегодня очень дымно из-за горения сухостоя на окраине столицы – в связи с этим министра здравоохранения попросили рассказать астанчанам о мерах предосторожности на улицах.

"Как защититься при задымленности, пожарах, смоге – мы со своей стороны говорим, что беременным, детям, пожилым людям, имеющим какие-то хронические заболевания (рекомендуется – прим. ред.) не выходить, когда на улице сильная задымленность. Если будут какие-то жалобы на здоровье, обратитесь к участковому врачу", – ответила Гиният.

Сегодня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое. По последним данным, его тушат уже 140 человек – площадь возгорания составила 15 гектаров.

Позже с предупреждением в астанчанам обратились и представители акимата.

"Управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Данные рекомендации, в первую очередь, касаются людей с заболеваниями органов дыхания", – подчеркнули специалисты.

Представители РГП "Казгидромет" сообщали, что сегодня в Астане зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ:

по оксиду азота – 9 случаев превышения до 2 ПДК;

диоксиду азота – 42 случая превышения до 2 ПДК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2025435-azhar-giniyat-posovetovala-astanchanam-ne-vyhodit-na-ulitsu-iz-za-dyma/