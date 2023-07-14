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"Помогите приобрести коляску для Алана": алматинка просит помощи для сына

Опубликовано:

Мальчик сидит в детском кресле
Алан. Фото: из личного архива

7-летний Алан из Алматы с рождения страдает ДЦП. Несмотря на сложный диагноз, он посещает реабилитационные курсы и выходит гулять - на коляске, которая износилась и стала мала, передает NUR.KZ.

"Моя беременность проходила хорошо, Алан родился в срок 40 недель, путем экстренного кесарев сечения. Из -за того, что врачи не заметили, что ребенок не дышит, он получил тяжелую асфиксию во время родов. Первые двое суток у Алана были судороги, но их удалось купировать.

Мы провели с ним почти месяц в реанимации. Перед выпиской Алану поставили две прививки, которые нельзя было ставить, как потом выяснилось. Все это дало тяжелые последствия", - говорит мама мальчика Анастасия Балтабекова.

К трем месяцам у него перестали работать ручки, мама забила тревогу и сразу обратилась к неврологам. И только ближе к году Алану поставили диагноз "ДЦП, гиперкинетическая форма".

"Благодаря тому, что я вовремя обратилась к врачам и мы сразу начали лечение, к 7 годам Алан умеет самостоятельно сидеть и стоять с поддержкой. Он проходит реабилитации на постоянной основе, на которые уходит вся пенсия по инвалидности. Я не могу выйти на работу, так как я с ребенком нахожусь 24 часа в сутки, и мы каждый день ездим на занятия.

Сейчас Алану необходима новая коляска, его старой коляске уже четыре года, он вырос. К тому же, она изношена, так как мы ее используем каждый день. Без коляски мы не сможем никуда выйти - даже на улицу. Я воспитываю сыночка одна и у меня нет средств и возможностей на покупку новой коляски. Все, что выдают, не подходит. Нужна легкая коляска, которую я смогу поднимать одна каждый день.

Поэтому я хочу обратиться за помощью ко всем отзывчивым и неравнодушным людям с добрым сердцем и доброй душой. Помогите приобрести коляску для Алана", - заключила мама.

Сумма сбора на коляску составляет 610 646 тенге

Реквизиты:

Kaspi Gold: 4400 4301 1429 0999

Карта привязана к номеру: +7 777 376 98 58

Baltabekova Anastassiya, мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2024928-pomogite-priobresti-kolyasku-dlya-alana-almatinka-prosit-pomoschi-dlya-syna/

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