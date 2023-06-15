Астанчане стали массово заболевать загадочным недугом, похожим на COVID-19

Медики везут пациента. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане наблюдается рост заболеваемости инфекцией, которая по симптомам похожа на COVID-19. При этом врачи говорят, что специфического лечения или вакцины от этого нет, передает сайт телеканала КТК.

Как говорится в сюжете, у всех заразившихся наблюдаются схожие симптомы: рвота, диарея и высокая температура. По словам больных, они заразились от своих родственников или знакомых. А врачи подтверждают, что рост числа больных с такими признаками действительно есть.

Специалисты инфекционного отделения рассказали корреспондентам телеканала, что за один день к ним поступают пять человек с подобными симптомами. Вирус попадает в организм воздушно-капельным путем, при купании в зараженных водоемах, а также через нефильтрованную воду, немытые овощи и фрукты.

"Специфического лечения, специфической вакцины пока нет. В основном лечение симптоматическое. Осложнения бывают – менингиты. Вот менингиты, менингоэнцефалиты, конечно, бывают тяжелые случаи. Иногда бывают и летальные исходы", – рассказала заведующая отделением воздушно-капельных инфекций ГИЦ города Астаны Гулжанат Ширшикбаева.

Сообщается, что только за пять месяцев зафиксировано 569 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, при том что в прошлом году зараженных было в два раза меньше – 283 человека.

"В основном сейчас регистрируется заболеваемость среди неорганизованных детей. Это 66%, то есть дети, которые не посещают детские сады, это домашние дети. Проводится постоянно санэпидмониторинг питьевой воды, фонтанов, водоемов, открытых водоемов. И на сегодняшний день по результатам лабораторных исследований не выявлено положительных находок", – рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Жанна Пралиева.

Врачи отмечают, что симптомы хоть и похожи на COVID-19, но все же это другое заболевание. А пациенты с менингитом рассказывают, что их соседи по больнице испытывают примерно такие же симптомы.

"Были температура, головные боли, тошнота. Когда пришли результаты анализов, сказали, что у меня нашли вирус, и направили сюда, в больницу", – рассказал пациент Нурмухан Мирсагатов.

Между тем врачи рекомендуют для профилактики заболевания чаще мыть руки, пить очищенную воду и отказаться от посещения открытых водоемов в летнее время.

Источник: КТК

Добавим, что по информации на сайте ГП №15 города Астаны, энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний, в основе причин которых лежит несколько разновидностей вирусов. Вызывают заболевание вирусы Коксаки, полиовирусы ЕСНО (экхо).

Заболевание начинается остро – с повышения температуры тела до 38-39 градусов. Температура чаще всего держится 3-5 дней, после чего снижается до нормальных цифр. При повышении температуры больной ощущает слабость, сонливость, может наблюдаться головная боль, тошнота, рвота. При снижении температуры тела все эти симптомы проходят, однако при повторном повышении могут вернуться. Также увеличиваются шейные и подчелюстные лимфоузлы, так как в них происходит размножение вирусов.

В зависимости от того, какие органы больше всего поражаются, выделяют несколько форм энтеровирусной инфекции. Энтеровирусы могут поражать: центральную и периферическую нервные системы, слизистую ротоглотки, слизистую глаз, кожу, мышцы, сердце, слизистую кишечника, печень, у мужского пола возможно поражение яичек.

Также, согласно информации на сайте "Электронного правительства", менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями – от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови).

Для менингита характерно внезапное начало: неожиданно появляется сильная головная боль, рвота, через 6-15 часов – сыпь, температура достигает 39-40 градусов, озноб. Кожа бледная. Отмечается общая слабость, боли в спине и конечностях. Больные испытывают жажду, аппетит снижен.

Необходимо заметить, что заболевание может протекать в легкой, а поэтому очень коварной, форме, имитируя такие сравнительно "безобидные" заболевания, как грипп, ангина, тонзиллит. При возникновении благоприятных условий, таких как ослабление защитных сил организма, вызванных переохлаждением, заболеванием, переутомлением, менингококк стремительно проникает в оболочки головного мозга и вызывает воспаление.

Источником инфекции являются больные люди и "здоровые носители", то есть люди, у которых отсутствуют какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка.

Напомним, в конце мая в Казахстане отменили все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. В Минздраве отметили, что в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

А на прошлой неделе казахстанцы начали пересылать сообщение о том, что в Астане якобы началась новая вспышка COVID-19 с необычными симптомами. В Минздраве объяснили, что это не так.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2024825-astanchane-stali-massovo-bolet-zagadochnym-nedugom-pohozhim-na-covid-19/