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Зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов выявили в одной из больниц Алматы

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Медик держит пробирку с анализами
Медик. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В центральной городской клинической больнице Алматы выявили зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов. Информацию подтвердили в УОЗ города, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан №140 от 20.10.2020 г., пациенты, получившие гемотрансфузию в отделении реанимации, обязаны через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию. Специалистами Центра СПИД Алматы выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).

На основе выявленных фактов Приказом Управления общественного здравоохранения 02.06.2023 г. была создана комиссия под председательством заместителя руководителя УОЗ и сотрудников Центра СПИД Алматы. Комиссией проведено внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследованы доноры, медработники и контактные лица

По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованные с отрицательным результатом.

На основании Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 26.10.2020 г. №153, Управлением общественного здравоохранения 13 июня т. г. итоги комиссии были переданы в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы (ДСЭК). 14 июня 2023 года ДСЭК инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.

По результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2024726-zarazhennyh-vich-infektsiey-patsientov-vyyavili-v-odnoy-iz-bolnits-almaty/

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