Ученые из США проверили "положительное" влияние умеренного употребления алкоголя

Вино. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новое исследование показало, что алкоголь в умеренных количествах может снизить риск развития сердечных заболеваний. Американские ученые обнаружили, что снижение передачи тревожных сигналов в мозг может оказать благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему, передает The Guardian.

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При этом кардиологи предупреждают, что пациенты не должны игнорировать другие опасности алкоголя.

"Мы не выступаем за употребление алкоголя для снижения риска сердечных приступов или инсультов. Нужно помнить о массе других проблем, связанных с воздействием алкоголя на здоровье", — сказал кардиолог Ахмед Тавакол, ведущий автор исследования из Массачусетской больницы общего профиля.

Исследователи хотели точно понять, как легкое или умеренное употребление алкоголя (одна порция в день для женщин и от одной до двух порций в день для мужчин) может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, они хотели подтвердить или опровергнуть результаты других исследований.

Результаты их отчета были опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологов. Ученые рассмотрели данные 50 тысяч человек, зарегистрированных в биобанке Mass General Brigham.

С поправкой на генетические и клинические показатели, образ жизни и социально-экономические факторы ученые обнаружили снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у тех людей, кто умеренно потребляет алкоголь. Затем они исследовали подгруппу из 754 человек, которые ранее прошли визуализацию мозга, чтобы определить влияние легкого/умеренного употребления алкоголя на активность нейронной сети в состоянии покоя.

Визуализация мозга показала снижение сигналов стресса в миндалевидном теле, области мозга, связанной с реакцией на стресс, у людей, которые умеренно употребляли алкоголь по сравнению с теми, кто воздерживался от спиртного.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2024557-uchenye-iz-ssha-proverili-polozhitelnoe-vliyanie-umerennogo-upotrebleniya-alkogolya/