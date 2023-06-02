Пострадавшая от мужа-тирана казахстанка просит помощи для лечения особенных детей

Ясмина и Жасмин. Фото: из личного архива

Лунара Турдыгожина из ВКО - мама двоих особенных дочерей. Обе девочки имеют сложные диагнозы и нуждаются в дорогом лечении. Их мама воспитывает одна, уйдя от мужа-тирана, передает NUR.KZ.

Ясмина родилась на сроке 29 недель с весом 1345 грамм.

"Мы находились в деревне, в 600 км от города. У меня отошли воды, мы вызвали "скорую", мне поставили укол для раскрытия легких и повезли в город. Всю дорогу мне давали таблетки и говорили, что нужно дотянуть до 34 недель. Но, несмотря на манипуляции, я родила через три дня. Дочь сразу забрали в реанимацию", - вспоминает мама девочек Лунара.

Через неделю ее перевели в отделение, где маме приходилось следить за сатурацией ребенка, так как легкие Ясмины не были развиты и часто случалось апноэ. Когда ребенка стали прикладывать к груди и девочка начала набирать вес, Лунара начала надеяться, что их скоро выпишут. Но на 40 день, говорит она, девочка стала бледнеть, а затем синеть.

"Врач отказывалась дать кислород, а медсестры без разрешения врача этого сделать не могут. Вечером дочь перестала дышать, прибежали врачи из реанимации и все врачи ОПН, но никак не могли откачать ее. И дочь снова попала в реанимацию под аппарат ИВЛ. Ей сделали переливание крови. Потом произошел инсульт. В понедельник нашего лечащего врача сняли с должности заведующего, а меня выписали из больницы", - говорит Лунара.

Она вынуждена была ездить к дочери, которую через несколько дней перевели обратно в отделение. Там она начала набирать вес, но находилась под наблюдением нейрохирурга из-за кисты, образовавшейся после инсульта.

"В два года сделали МРТ под наркозом. Размер кисты был большой. Сказали, что нужно постоянно быть под наблюдением. Активные игры и спорт исключили. С 2019 года начались приступы эпилепсии, с каждым разом все сильнее.

Мы решили поехать в Алматы на полное обследование, там подтвердили наличие кисты. Кроме кисты, у нас еще был лейкоареоз и рубцы в головном мозге. У дочери до сих пор происходят приступы. Ясмине 9 лет сейчас и она учится в общеобразовательной школе, но еще посещает занятия нейропсихолога. Сейчас ей требуется реабилитация", - говорит Лунара.

У Ясмины есть младшая сестра, 8-летняя Жасмин. Ее диагноз - аутизм. Она родилась доношенной, но болезнь матери протекала тяжело.

"Был постоянный стресс. Бывший муж любил выпивать и после распускал руки. Из-за постоянного страха и стресса матка была в тонусе, из-за чего живот становился каменным и кривым. Несмотря на это, я дотянула до срока. А через три дня после родов нас отправили домой, но через неделю мы вернулись в больницу из-за высокого билирубина.

Жасмин развивалась, вовремя начала ползать, сидеть и ходить. Но не говорила. С двух до трех лет был переломный момент - дочь ушла в себя. Признавала только меня. В 2,5 года мы начали заниматься, она стала ходить в туалет, сама кушать и даже самостоятельно переодеваться, но речь не появилась", - говорит мама.

Ребенок проходил реабилитации в Казахстане и в Корее. Когда Лунара узнала и о реабилитационном центре в Барнауле, стали ездить и туда. Жасмин прошла уже три курса. Остался еще один.

В прошлом году Жасмина пошла в первый класс в школу для детей с аутизмом.

Увидев результат у Жасмин, Лунара решила, что стоит пройти реабилитацию в Барнауле и Ясмине.

С супругом Лунара за это время развелась - по ее словам, мужчина применял к ней насилие и агрессию, однако и после развода не оставил в покое.

"Я лежала с ЗЧМТ и с сотрясением в больнице. Жили и в кризисном центре, но я никогда не опускала руки и занималась здоровьем и развитием детей активно. Я устаю от всего, но не могу остановиться, так как мне хочется успеть помочь своим деткам", - говорит женщина.

Сейчас детям нужно лечение и реабилитация, но сумма неподъемна для Лунары - порядка 1,5 млн тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 9478 7492

Карта привязана к номеру: +7 707 530 03 94 Лунара Т., мама

Halyk Bank: 4405 6397 2492 6173

Карта привязана к номеру: +7 707 530 03 94 Лунара Т., мама

Instagram: mir_odin_dly_vseh

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2022949-postradavshaya-ot-muzha-tirana-kazahstanka-prosit-pomoschi-dlya-lecheniya-osobennyh-detey/