Врачи: Новый вирус распространился в США из-за того, что люди перестали носить маски

Медицинская маска. Иллюстративное фото: Pixabay.com

В США обсуждают распространение метапневмовируса среди населения. Врачи говорят, что этот вирус не является опасным и переносится очень легко. Его симптомами являются заложенность носа, кашель, одышка и небольшое повышение температуры, передает The Washington Post.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о необычном всплеске заболеваемости метапневмовирусом в США в мае 2023 года. Эксперты предположили, что распространение вируса могло быть связано со снятием карантинных ограничений. В течение последних трех лет люди носили маски и соблюдали социальную дистанцию, в этом году почти все перестали это делать. Резкое изменение поведения вызвало распространение новых вирусов. В том числе, у детей.

Большинство людей, вероятно, никогда не слышали о метапневмовирусе, открытом впервые в 2001 году, однако врачи говорят, что в этом нет ничего страшного. Это респираторное заболевание, которое переносится как обычная простуда. Как правило, этот вирус проявляется зимой и весной. Он поражает верхние дыхательные пути, вызывая заложенность носа, кашель, одышку и небольшое повышение температуры.

В некоторых случаях он может распространиться на нижние дыхательные пути и вызвать более серьезное заболевание. Как правило, это возможно у пожилых людей и маленьких детей. Врачи обращают внимание, что за медицинской помощью нужно обращаться сразу после появления симптомов, чтобы не допустить развития заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2022783-vrachi-novyy-virus-rasprostranilsya-v-ssha-iz-za-togo-chto-lyudi-perestali-nosit-maski/