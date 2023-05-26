Как прием витаминов может влиять на пожилых людей, рассказали ученые

Пожилая женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявили, что прием мультивитаминов может благотворно сказаться на памяти пожилых людей. Крупное исследование показало, что люди в возрасте 60 лет и старше, которые ежедневно принимали витамины, сохраняли память намного дольше, чем пенсионеры, которые не принимали витамины, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Совместное исследование, проведенное учеными из Brigham and Women's Hospital и Колумбийского университета, было опубликовано в Американском журнале клинического питания. Последнее исследование показало, что пенсионеры, которые принимали мультивитамины, сохраняли память на 3,1 года дольше, чем пенсионеры из контрольной группы, принимавшей плацебо.

"Пожилые люди очень обеспокоены сохранением когнитивных функций и памяти, поэтому это очень важный вывод. Они ищут безопасные и эффективные стратегии профилактики. Примечателен тот факт, что два отдельных исследования пришли к одинаковым выводам", — сказала Джоанн Мэнсон, руководитель отдела профилактической медицины Brigham и соруководитель исследования.

При этом она подчеркнула, что БАДы никогда не заменят здоровое питание и здоровый образ жизни.

Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2021973-kak-priem-vitaminov-mozhet-vliyat-na-pozhilyh-lyudey-rasskazali-uchenye/