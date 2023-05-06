Ученые заявили, что усталость нужно отличать от истощения

Усталость. Иллюстративное фото: pexels.com

Чем усталость отличается от физического истощения? Новое исследование ученых предполагает, что понимание этой разницы может привести к более эффективным действиям, которые, в конце концов, должны вывести человека в состояние бодрости, передает The Washington Post.

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Исследования Пабло Сельника и его коллег из Университета Джона Хопкинса показывают, что понятие истощения (объективное измерение способности человека выполнять физическую или когнитивную задачу) сильно отличается от усталости (субъективного ощущения человека).

По словам профессора Сельника, истощение — это очень серьезная и распространенная проблема у пациентов с неврологическими заболеваниями, которая в настоящее время недостаточно изучена. При этом усталость мы можем ощущать краткосрочно, и ее уровень мы также определяем субъективно. Поэтому достаточно сложно измерить объективный уровень усталости человека.

В исследовании, опубликованном в марте в Journal of Neuroscience, участвовали только здоровые пациенты, но оно дает важную базовую информацию о том, как наш мозг работает в режиме истощения и расставляет приоритеты.

В ходе исследования участников попросили как можно сильнее сжать небольшое устройство, так называемый преобразователь силы, между большим и указательным пальцами. Как только усилие, которое они прилагали, упало ниже 40% от исходного уровня, им сказали остановиться, а затем их спросили, насколько они устали.

Теоретически все участники испытали одинаковый уровень мышечной усталости, но их восприятие этой усталости было разным.

В настоящее время ученые говорят, что необходимо разграничивать понятия истощенности, которая влияет на общую работоспособность человека, с понятием усталости, которую человек ощущает в конкретный момент времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2019537-uchenye-zayavili-chto-ustalost-nuzhno-otlichat-ot-istoscheniya/