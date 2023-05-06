Почему женщинам после 40 лет сложнее похудеть, объяснили ученые

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследователи говорят, что женщинам среднего возраста действительно сложнее похудеть, чем людям другой возрастной категории. Многие женщины в возрасте от 40 до 50 лет замечали, что снижение веса дается им очень сложно. И на то действительно есть причина, передает The Wall Street Journal.

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И мужчины, и женщины чаще всего сталкиваются с максимальным повышением веса именно в возрасте от 40 до 65 лет. Именно тогда они теряют мышечную массу, а метаболизм, который прежде работал очень быстро, замедляется. При этом, по словам врачей, у женщин ситуация усугубляется гормональными изменениями. Организм готовится перейти в менопаузу.

Исследователи говорят, что многие женщины в возрасте от 40 до 50 лет замечают, что их вес начинает ползти вверх, несмотря на то, что распорядок дня и уровень активности остается прежним. По словам Даниэла Уртадо, доцента медицины из Флориды, начиная с 40 лет, женщины в среднем набирают от 0,8 до 1,5 фунтов в год. Гормональные изменения в организме, как правило, запускаются именно в этом возрасте.

По словам врачей и исследователей, основной причиной набора веса является снижение уровня эстрогена, которое происходит во время менопаузы. Это снижение влияет на то, как женское тело распределяет жир. Он начинает накапливаться в области живота, а не на бедрах, как это было раньше.

Подобрать терапию в этом случае может только врач. При этом все специалисты сходятся во мнении, что даже при снижении мотивации нужно и дальше делать силовые и кардиоупражнения. Все это помогает сохранять активность и не терять мышечную массу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2019535-pochemu-zhenschinam-posle-40-let-slozhnee-pohudet-obyasnili-uchenye/