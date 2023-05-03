Владение двумя языками может снизить риск развития деменции, заявили ученые

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новое исследование ученых из Германии говорит о том, что люди, которые в молодости ежедневно говорили на двух языках, в пожилом возрасте будут меньше подвержены риску развития деменции, а также смогут намного лучше сохранить свою память, передает The New York Times.

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Владение сразу двумя языками дает человеку уникальную возможность заводить новых друзей и получать новые знания. При этом ученые говорят, что билингвизм может иметь еще одно преимущество: сохранение памяти в пожилом возрасте.

Исследователи из Германии изучили несколько сотен пожилых людей, которые с юного возраста ежедневного говорили на двух языках. Выяснилось, что эти люди набирают более высокие баллы в тестах на обучение, память, самоконтроль, чем те пожилые, которые говорят только на одном языке.

Выводы исследования были опубликованы в журнале Neurobiology of Aging. Они также дополняют другое исследование, проводимое на протяжении двух десятков лет, которое также говорит, что билингвизм способен защитить пожилых людей от развития деменции и снижения когнитивных функций.

"Это очень обнадеживающий результат. Он говорит, что билингвизм может стать фактором сохранения когнитивных функций в пожилом возрасте", — говорит Мигель Арсе Рентерия, нейропсихолог из Колумбийского университета, не участвовавший в исследовании.

Нейробиологи предполагают, что, поскольку двуязычные люди умеют плавно переключаться между двумя языками, они могут также использовать аналогичные стратегии в других навыках. Например, в многозадачности, управлении эмоциями и самоконтроле, которые также помогают отсрочить деменцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2018991-vladenie-dvumya-yazykami-mozhet-snizit-risk-razvitiya-dementsii-zayavili-uchenye/