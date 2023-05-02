Более 350 человек покусали клещи в Алматы. Есть случай заражения энцефалитом

Клещ. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава ДСЭК Алматы сообщил, что с начала эпидсезона в Алматы несколько сотен человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК Алматы.

Как сообщил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Касымхан Алпысбайулы, по данным еженедельного мониторинга с начала эпидсезона этого года в медицинские организации города обратились 356 пострадавших с укусами клещей. В их числе 187 детей (52,5%).

По его словам, за аналогичный период в 2022 году за помощью обратилось – 563 человек, детей – 310 (55%).

"Отмечается снижение количество пострадавших от укусов клещей в 1,5 раза. Всем пострадавшим от укусов клещей своевременно оказана экстренная помощь с введением противоклещевого иммуноглобулина", – добавил спикер.

При этом Касымхан Алпысбайулы отметил, что был зарегистрирован один случай энцефалита.

По данным из медицинского Справочника MSD, энцефалит – это воспаление мозга, которое развивается при прямом заражении мозга вирусом или тогда, когда воспаление вызывается вирусом, вакциной или другим агентом.

При энцефалите у больного повышается температура, болит голова, бывают приступы, больной может быть сонным, оцепенелым или дезориентированным. Лечение состоит в облегчении симптомов. В некоторых случаях проводится лечение антивирусными лекарствами.

Напомним, что в Алматы в течение апреля проводились противоклещевые обработки. При этом для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в 2 тура. Второй тур состоится в мае-июне.

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"Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее, стараясь не оторвать хоботок, погруженный в кожу. Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте", – объяснял травматолог ГП №26 города Алматы Зуляр Акбаров.

По его словам, для экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита у взрослых и детей используют иммуноглобулин человека.

"Препарат следует вводить в возможно более ранние сроки с момента предполагаемого заражения, не позднее 4-го дня после укуса клеща. В случае нового укуса клеща по истечении месяца после первого введения препарат вводят повторно в той же дозе", – отметил врач.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2018985-bolee-350-chelovek-pokusali-kleschi-v-almaty-est-sluchay-zarazheniya-entsefalitom/