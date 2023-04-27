Как менопауза у женщин влияет на экономику США, рассказали врачи

Женщины. Иллюстративное фото: pexels.com

Экономика США ежегодно теряет 26,6 млрд долларов из-за того, что сотрудницы становятся менее производительными во время менопаузы. Почти 11% опрошенных женщин сообщили, что в прошлом году пропустили работу из-за плохого самочувствия, спровоцированного климаксом, передает Bloomberg.

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Исследование клиники Мэйо, в ходе которого были проанализированы ответы более 4400 женщин в возрасте от 45 до 60 лет, показало, что почти 11% из них сообщили о пропуске работы за последние 12 месяцев из-за таких симптомов, как приливы и нарушения сна. Ежегодные затраты на пропущенные сотрудницами дни составляют 1,8 млрд долларов, не считая сокращения рабочего времени, потери работы или досрочного выхода на пенсию.

По меньшей мере 13% женщин сообщили, что сталкивались с одним из симптомов, сопровождающих менопаузу. Поэтому потери обходятся этой возрастной группе в дополнительные 24,8 млрд долларов в год.

В 2021 году опрос 2500 женщин показал, что 99% женщин в этот период не получают никаких послаблений на работе, связанных с их состоянием здоровья. В отчете клиники Мэйо сказано, что в настоящее время в стране наблюдается острая необходимость улучшения медицинского обслуживания, предоставляемого женщинам, которые переживают тяжелую менопаузу. По словам врачей, рабочую среду также необходимо сделать более благоприятной для женщин.

Женщины в возрасте от 45 до 54 лет составляют 20% женской рабочей силы в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2018327-kak-menopauza-u-zhenschin-vliyaet-na-ekonomiku-ssha-rasskazali-vrachi/