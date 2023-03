Ученые: Сезон аллергии в США начинается раньше из-за глобального потепления

Аллергия. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявили, что сезон аллергии в США начнется раньше из-за глобального повышения температуры. Результаты исследования показывают, что высокий уровень содержания пыльцы в воздухе и ухудшение симптомов аллергии и астмы связаны с изменениями климата, передает The Guardian.

Поскольку глобальная температура в последние годы повысилась, сезон аллергии в США теперь начинается раньше. Кроме того, симптомы, присутствующие у людей с аллергией и астмой, также усиливаются по мере потепления климата. По прогнозам аллергологов, эта тенденция будет усиливаться, однако ее развитие можно остановить, если люди смогут сократить выбросы углерода.

"Интенсивность симптомов увеличилась. Если раньше человек мог однократно принять таблетку, чтобы избавиться от них, то теперь ему требуется регулярный прием лекарств, а также использование противовоспалительного стероидного спрея", — сказал доктор Джон Коста из Бостонской больницы.

Согласно исследованию Proceedings of the National Academy of Sciences, в Северной Америке продолжительность сезона пыльцы увеличилась на 20 дней, а концентрация пыльцы увеличилась на 21% в период с 1990 по 2018 годы.

Уильям Андерегг, директор Центра климатологии и политики Уилкса в Университете Юты, говорит, что для того, чтобы снизить уровень содержания пыльцы в воздухе, а значит сократить период аллергий, людям необходимо сократить выбросы углерода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2013315-uchenye-sezon-allergii-v-ssha-nachinaetsya-ranshe-iz-za-globalnogo-potepleniya/