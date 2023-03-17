Шестилетняя девочка из Актау с рождения борется с раком крови
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Шестилетняя Лейла из Актау практически с самого рождения борется со страшной болезнью - раком крови. Ей трижды проводили трансплантацию костного мозга, передает корреспондент NUR.KZ.
Лейла родилась в 2017 году, она - второй ребенок в семье.
"После ее рождения через несколько месяцев в нашу семью пришло большое испытание: Лейла стала беспокойной и много плакала по ночам. У ребенка был очень большой живот, рвота и диарея случалась 10-15 раз в сутки. Врачи долго не могли определить причину.
В нашей стране ребенку дважды делали трансплантацию костного мозга - первый раз от брата, второй - от неродственного донора, но в обоих случаях трансплантация не дала положительного результата. Произошел рецидив", - рассказывает мама девочки Гульдана Отарова.
Врачи предложили провести третью трансплантацию, но родители решили проводить ее за границей. Так, они обратились в клинику в Стамбуле, но стоимость лечения составляла 110 000 долларов.
"У нашей семьи не было таких средств, поэтому мы обращались за помощью к нашим соотечественникам. Мой муж рассматривался как донор и готов был сдать донорские клетки. Все наши родственники, друзья и знакомые помогали, чем могли. Я обращалась за помощью во все государственные организации, написала во все казахстанские, российские и немецкие фонды. Я обращалась за помощью к известным людям и блогерам.
В результате в марте 2021 года Лейле в третий раз сделали трансплантацию костного мозга, но последствия оказались очень серьезными. Поэтому наша реабилитация была очень долгой - мы провели в больнице четыре месяца, реабилитация длилась год", - рассказывает мама.
В июне 2021 года семья вернулась домой, думая, что борьба закончена. Но через три месяца у Лейлы снова заболел живот, появилась слабость. Снова пришлось ехать в Турцию, чтобы получить лечение.
Однако девочке нужно проходить регулярное обследование. Сейчас ее нужно снова везти в Турцию для этого, но на обследование нужно 3000 долларов - 1,4 млн тенге. Но материальные возможности семьи исчерпаны.
Реквизиты:
Kaspi (карта привязана к номеру): +7 702 295 75 00 Гульдана Отарова (мама)
Halyk Bank: 4405 6397 5145 7522
ИИН: 930604451296
Тел.: +7 702 295 75 00 (мама)
Instagram/ laila_win_2017
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2013183-shestiletnyaya-devochka-iz-aktau-s-rozhdeniya-boretsya-s-rakom-krovi/