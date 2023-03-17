Шестилетняя девочка из Актау с рождения борется с раком крови

Лейла с мамой. Фото: из личного архива

Шестилетняя Лейла из Актау практически с самого рождения борется со страшной болезнью - раком крови. Ей трижды проводили трансплантацию костного мозга, передает корреспондент NUR.KZ.

Лейла родилась в 2017 году, она - второй ребенок в семье.

"После ее рождения через несколько​ месяцев в нашу семью пришло большое испытание: Лейла стала беспокойной и много плакала​ по ночам. У ребенка был очень большой живот, рвота и диарея случалась 10-15 раз в​ сутки. Врачи долго не могли определить причину.

В нашей стране ребенку дважды делали трансплантацию костного мозга - первый раз от брата, второй - от неродственного​ донора, но в обоих случаях трансплантация не дала положительного результата. Произошел​ рецидив", - рассказывает мама девочки Гульдана Отарова.

Врачи предложили провести третью трансплантацию, но родители решили проводить ее за границей. Так, они обратились в клинику в Стамбуле, но стоимость лечения составляла 110 000 долларов.

"У нашей семьи не было​ таких средств, поэтому мы обращались за помощью к нашим соотечественникам. Мой муж​ рассматривался как донор и готов был сдать донорские клетки. Все наши родственники, друзья и​ знакомые помогали, чем могли. Я обращалась за помощью во все государственные организации, ​написала во все казахстанские, российские и немецкие фонды. Я обращалась за помощью к​ известным людям и блогерам.

В результате в марте 2021 года Лейле в третий раз сделали трансплантацию костного мозга, но последствия оказались очень серьезными. Поэтому наша реабилитация была​ очень долгой - мы провели в больнице четыре месяца, реабилитация длилась год", - рассказывает мама.

В июне 2021 года семья вернулась домой, думая, что борьба закончена. Но через три месяца у Лейлы снова заболел живот, появилась слабость. Снова пришлось ехать в Турцию, чтобы получить лечение.

Однако девочке нужно проходить регулярное обследование. Сейчас ее нужно снова везти в Турцию для этого, но на обследование нужно 3000 долларов - 1,4 млн тенге. Но материальные возможности семьи исчерпаны.

Реквизиты:

​Kaspi (карта привязана к номеру): +7 702 295 75 00 Гульдана​​ Отарова (мама)​

​Halyk Bank: 4405 6397 5145 7522

​ИИН: 930604451296

Тел.: +7 702 295 75 00 (мама)

Instagram/ laila_win_2017

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2013183-shestiletnyaya-devochka-iz-aktau-s-rozhdeniya-boretsya-s-rakom-krovi/