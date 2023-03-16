Заболеваемость корью выявили в Алматы впервые за два года

Корь. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы зафиксировали 18 случаев кори. Это - первые лабораторно-подтвержденные случаи заболевания за последние два года. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в ДСЭК Алматы.

Как рассказала заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова, за последние два года - 2021 и 2022 годы - по Алматы лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи не были зарегистрировано. Санврачи уверяют, что на эпидемиологическую ситуацию в городе повлиял миграционный фактор.

17 случаев зарегистрировано среди детей до 14 лет, и еще один - у взрослого старше 40 лет. При этом заболеваемость регистрируется в основном среди детей, непривитых против кори. Почти в половине случаев заражаемость произошла после контакта с больным корью либо находясь за пределами Казахстана в инкубационном периода.

Специалисты ДСЭК и медики установили 813 контактных лиц, за ними установлено медицинское наблюдение.

Что такое корь?

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которое относится к группе воздушно-капельных инфекций. Заболевание передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей.

После контакта с источником инфекции заболевает более 90% людей, не вакцинированных против кори. Больной человек особенно заразен за 2 дня до появления сыпи на коже и остается источником инфекции для окружающих не привитых лиц до 10 дней после появления сыпи.

Вирус кори попадает в организм через дыхательные пути и сосредотачивается главным образом в слизистой оболочке, в клетках которой и размножается. Затем через кровь вирус разносится по различным органам, может поражать миндалины, печень, легкие, а также костный мозг.

Первыми симптомами заболевания является кашель, подъем температуры тела, слезотечение, чувствительность к свету и сыпь, которая первоначально появляется на лице, за ушами, затем по всему телу.

При тяжелом течении болезни развиваются осложнения, как воспаление среднего уха, легких, трахеи, бронхов, а также воспаление мозга. От любого воспаления и осложнения больной может умереть. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет.

Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония, рассказали в ДСЭК.

Там напомнили, что вакцинация против кори проводится в год и в шесть лет, вакцина ставится бесплатно по месту жительства.

Тем, кто обнаружил у себя симптомы, нужно вызвать врача на дом и получать лечение по его назначению, находиться дома и не посещать место работы или общественные места, а также не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2013159-zabolevaemost-koryu-vyyavili-v-almaty-vpervye-za-dva-goda/