ВОЗ: Чрезмерное потребление соли может угрожать жизням миллионов людей

Соль. Иллюстративное фото: pexels.com

Соль является скрытой опасностью для большинства жителей мира. Специалисты ВОЗ заявили, что миллионы людей могут столкнуться с необратимыми последствиями чрезмерного употребления обычной соли, передает The Washington Post.

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Семь миллионов человек могут умереть от болезней, связанных с чрезмерным потреблением соли, до конца десятилетия, если правительства немедленно не примут более жесткие ограничения. Такие данные содержатся в новом отчете Всемирной организации здравоохранения.

Его авторы призывают правительства ввести более строгие нормы содержания натрия в продуктах питания, а также требовать от производителей указывать точное содержание соли на упаковке. Кроме того, специалисты считают, что необходимо повышать осведомленность общественности об опасностях для здоровья, связанных с употреблением большого количества соленой пищи.

"Чрезмерное потребление натрия является главным фактором риска нездорового питания и ежегодно приводит к 1,8 млн смертей", — говорит Франческо Бранка, директор Департамента ВОЗ по питанию для здоровья и развития.

По данным ВОЗ, употребление слишком большого количества соли является одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний, от которых ежегодно умирают около 17,9 млн человек. Специалисты отмечают, что введение данных мер не потребует от правительств дополнительных затрат, однако позволит спасти много жизней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2012418-voz-chrezmernoe-potreblenie-soli-mozhet-ugrozhat-zhiznyam-millionov-lyudey/