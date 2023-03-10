Ученые: Влияние COVID-19 на психическое здоровье людей оказалось не таким сильным

Грусть. Иллюстративное фото: pexels.com

Влияние COVID-19 на психическое здоровье людей оказалось не так велико, как считали ученые ранее. Согласно обзору, проведенному исследователями Университета Макгилла, пандемия привела к минимальным изменениям симптомов психических заболеваний людей во всем мире, передает The Guardian.

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Ученые из Университета Макгилла в Канаде провели обзор 137 исследований психического здоровья со всего мира и опубликовали результаты обзора в British Medical Journal. Бретт Томбс, профессор психиатрии в Университете Макгилла и старший автор исследования, заявил, что часть публичных рассуждений о воздействии COVID-19 на психическое здоровье людей была основана на "некачественных исследованиях и анекдотах", которые стали "самосбывающимися пророчествами".

"Утверждения о том, что психическое здоровье большинства людей значительно ухудшилось во время пандемии, основывались в первую очередь на отдельных исследованиях, которые представляют собой моментальную реакцию людей на конкретную ситуацию, в конкретном месте, в определенное время.

Как правило, такие исследования не предполагают долгосрочного сравнение с показателями прошлых лет", — говорит профессор Томбс.

Исследователи отметили, что пандемия действительно оказала негативное воздействие на отдельные группы людей. В частности на женщин, которые испытывали двойное давление в виде удаленной работы и дистанционной учебы детей. Однако необходимы более долгосрочные исследования групп, которые находились в долгосрочном стрессе еще до пандемии. Это люди с низким доходом, испытывающие психические проблемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2012238-uchenye-vliyanie-covid-19-na-psihicheskoe-zdorove-lyudey-okazalos-ne-takim-silnym/