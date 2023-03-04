Эксперты: Половина жителей мира будет иметь лишний вес к 2035 году

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты заявили, что к 2035 году более половины жителей мира будут иметь избыточный вес, либо ожирение. Активисты призывают правительства к запуску глобальных программ, призванных решить эту проблему, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным Всемирной федерации по вопросам ожирения, около 2,6 млрд человек во всем мире (38% населения планеты) уже имеют избыточный вес или страдают ожирением. Специалисты ожидают, что через 12 лет этот показатель достигнет четырех миллиардов человек. К 2035 году каждый четвертый человек будет иметь клиническую степень ожирения. Сейчас с этой проблемой сталкивается каждый седьмой житель мира.

Ожирение среди детей и молодежи будет расти быстрее, чем среди взрослых. Ожидается, что к 2035 году этот показатель будет как минимум в два раза выше, чем в 2020 году. Президент федерации, профессор Луиза Баур говорит, что если люди не справятся с этой проблемой сейчас, то в будущем это может иметь массу негативных последствий.

Эксперты призывают правительства ввести ограничения на продажу продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара, а также повышенные налоги для производителей подобных продуктов. Кроме того, по мнению активистов, необходимо уделять больше внимания школьному питанию, поскольку именно дети входят в основную группу риска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2011634-eksperty-polovina-zhiteley-mira-budet-imet-lishniy-ves-k-2035-godu/