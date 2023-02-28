"Сердце разрывается от безысходности": алматинка воспитывает двоих детей с инвалидностью

Темирлан. Фото: из личного архива

Айгерим Солтанбаева из Алматы имеет инвалидность из-за атрофии зрительного нерва. К тому же, женщина вместе с супругом воспитывают двоих детей - дочь с ДЦП и сына с задержкой психоречевого развития с аутичными чертами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Близких родственников и родителей у нас с мужем нет. Сама я передвигаться и выходить на улицу без сопровождения не могу. Нам очень тяжело с мужем, он разрывается между работой и домом, помогая мне с детьми. Пособия хватает только на реабилитацию детей", - говорит Айгерим.

Пятилетний сын Темирлан не разговаривает, не понимает обращенную к нему речь, не имеет бытовых навыков. Кроме этого, у него серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, еда не переваривается и не усваивается, ребенка мучают постоянные боли и спазмы.

"Занятия коррекционной педагогикой не дают результатов, сын не воспринимает информацию и нечего не понимает. Появилась надежда - нам предложили методику лечения стволовыми клетками в Грузии.

Это новый и подающий надежды метод лечения. Суть его состоит в том, что собственные стволовые клетки ребенка, которые извлекают с костного мозга, пересаживают в спинной мозг и вводят внутривенно. Стволовые клетки помогают убрать повреждения в головном мозге", - делится мама.

Операция по пересадке стволовых клеток в Грузии стоит 14 900 долларов, также нужно оплатить перелет и недельное проживание - 2000 долларов. Общая сумма сбора составляет 8 млн тенге, на сегодня собрано более 7 млн тенге. Осталось собрать лишь 873 994 тенге.

"Пожалуйста, помогите собрать эту сумму. Я очень переживаю за сына, мне страшно, что станет с нашим сыном в будущем, ведь он ничего не понимает и не может даже сам поесть, объяснить, что у него болит или что он хочет.

Мне страшно, как он будет жить без нас. Я очень люблю сына и дочь, мое сердце разрывается от боли и безысходности", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 7844 4259

Тел.: +7 707 475 70 00 Айгерим Солтонбаева (мама)

Instagram: @temirlan_help

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2010941-serdtse-razryvaetsya-ot-bezyshodnosti-almatinka-vospityvaet-dvoih-detey-s-invalidnostyu/