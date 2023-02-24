"Предлагали ампутацию ноги": мальчик из Шиели борется с раком кости

Дидар. Фото: из личного архива

11-летний Дидар Ауезханов из села Шиели Кызылординской области уже около года находится на лечении в Турции. Мальчик борется с болезнью - остеосаркома левой бедренной кости, передает корреспондент NUR.KZ.

"К сожалению, в Казахстане мы не смогли вылечить сына, потому что врачи предлагали единственное лечение: ампутация левой ноги с удалением опухоли. Мы продали свое имущество, собрали, сколько смогли денег у родных и друзей, и поехали на лечение в Стамбул.

В июне 2022 года была проведена сложнейшая операция, турецким врачам удалось спасти ногу нашему сыну. Дидар получил 20 курсов химиотерапии. На операцию и лечение ушли все деньги, которые у нас были, более 130 000 долларов", - рассказала мама мальчика Молдир Есенова.

По ее словам, на последнем полном обследовании обнаружили метастаз в легких и назначили дополнительно два курса химиотерапии на общую сумму 15 733 долларов - около 7 400 000 тенге.

"Наших денег сейчас хватает только на питание и проживание, так как мы обычная, казахстанская семья. Продать нам больше нечего.

Дорогие земляки, казахстанцы, я как мать, прошу вас помочь нам спасти нашего сына, ведь самая сложная часть этого пути пройдена, до победы осталось совсем немного, но самим нам не справиться", - заключила женщина.

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Есенова Молдир Айдархановна

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2010698-predlagali-amputatsiyu-nogi-malchik-iz-shieli-boretsya-s-rakom-kosti/