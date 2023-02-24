Услуги клиник, удаляющих рыбные кости из горла, стали популярны в Китае

Рыба. Иллюстративное фото: Pexels.com

Услуги клиник, специализирующихся на удалении застрявших рыбных костей из горла человека, набирают популярность в Китае. После того, как в стране отменили строгие карантинные ограничения, люди стали чаще собираться во время застолий. Поэтому увеличилось число инцидентов, связанных с застрявшими в горле костями, передает The Wall Street Journal.

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Жители большинства стран мира употребляют рыбу лишь в виде филе, которое содержит мало костей. Однако во многих азиатских странах целая рыба является одним из любимых блюд. Регионы Китая, расположенные ниже реки Янцзы, называют "страной рыбы и риса". В Китае насчитывается не менее 11 клиник, которые специализируются на удалении застрявших рыбных костей из горла человека. Большинство этих клиник расположено в данных регионах. При этом врачи обычных, не специализированных больниц, по всему Китаю также обучены удалению костей из горла.

Дебаты о том, как бороться с проблемой рыбных костей, обрели новую актуальность в китайском обществе после отмены строгих карантинных ограничений. 22 января, в день празднования Нового года по лунному календарю, количество запросов с упоминанием фразы "рыбная кость" увеличилось в шесть раз в китайском приложении WeChat.

"Быть азиатом — это значит обязательно иметь воспоминание о том, как ты чуть было не подавился рыбной костью", — написала известный стилист Рю Йи у себя в Twitter. Этот твит собрал 20 тысяч лайков.

Компания Nagashima Medical Instruments, производитель медицинского оборудования из Токио, выпускает специальные щипцы с различными изгибами для удаления костей из горла. Однако процедуры в больницах часто бывают болезненными, поэтому люди прибегают к народным методам. В настоящее время в обществе назревает дискуссия, насколько опасны народные методы и не стоит ли их запретить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2010552-uslugi-klinik-udalyayuschih-rybnye-kosti-iz-gorla-stali-populyarny-v-kitae/