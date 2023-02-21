О рисках распространения холеры в Казахстане высказались в Минздраве

Больница. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Минздрава Роза Кожапова на брифинге в СЦК высказалась о рисках распространения холеры в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее ВОЗ назвала очень высоким риск распространения холеры в мире. В связи с этим журналисты поинтересовались, имеется ли такой риск в Казахстане, учитывая, что не все села в стране имеют центральное водоснабжение.

Роза Кожапова признала, что в этом году отмечается осложнение по заболеваемости холерой в ряде стран мира. Это, в основном, страны Африки, Сирия.

"По Казахстану, если сказать, то у нас местных случаев холеры не регистрируют в течение последних 10 лет", – отметила спикер.

По ее словам, так как холера – это заболевание, которое передается непосредственно от человека к человеку через воду, то на постоянной основе, независимо от эпидситуации в мире и стране, проводится контроль качества воды как питьевой, так и воды в открытых водоемах.

"На открытых водоемах вода регулярно исследуется на наличие возбудителей, в том числе холеры, и на сегодня, по результатам данных исследований, угрозы такой, что у нас в Казахстане, возможно, будет вспышка холеры, нет. Но учитывая, что в ряде стран регистрируются случаи холеры, у нас на границе проводится осмотр людей, которые прибывают", – заявила Роза Кожапова.

Она отметила, что инкубационный период холеры – не более пяти дней.

"Если (люди – прим. ред.) заболевают, они подлежат изоляции, у лиц, которые обращаются за медпомощью, у них уточняется анамнез, если люди прибыли из-за рубежа и у них есть схожее заболевание, то проводится противоэпидемиологические мероприятия и их изоляция. Но на сегодня по результатам исследования открытых водоемов – ситуация у нас спокойная", – резюмировала спикер.

Напомним, в июне 2022 года в пробах воды из водоемов ЗКО специалисты нашли бактерии холеры. Но, как отметили эксперты, это не было опасным штаммом заболевания.

На сайте ВОЗ говорится, что холера – чрезвычайно заразная болезнь, которая может вызывать тяжелую острую водянистую диарею. Между попаданием в организм зараженных пищевых продуктов или воды и появлением симптомов у заболевшего проходит от 12 часов до 5 дней. Холера поражает как детей, так и взрослых и при отсутствии лечения может за несколько часов приводить к смерти.

У большинства людей, инфицированных бактерией V. cholerae, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1–10 дней после инфицирования в их фекалиях присутствуют бактерии, которые, поступая обратно в окружающую среду, потенциально могут инфицировать других людей.

Если возникают симптомы, то в большинстве случаев они бывают легкими или умеренными, в то время как у меньшинства заболевших развивается острая водянистая диарея с сильным обезвоживанием. При отсутствии лечения это может привести к летальному исходу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2010290-o-riskah-rasprostraneniya-holery-v-kazahstane-vyskazalis-v-minzdrave/