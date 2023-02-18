Ученые: Даже небольшое количество алкоголя негативно влияет на здоровье

Алкоголь. Иллюстративное фото: pexels.com

Врачи заявили, что даже небольшое количество алкоголя может нанести вред здоровью человека. Недавнее исследование показывает, что даже умеренное употребление спиртных напитков может привести к развитию некоторых заболеваний, передает The New York Times.

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После десятилетий запутанных, а иногда и противоречивых исследований о вреде алкоголя картина, наконец, проясняется: любое употребление спиртных напитков может иметь последствия для здоровья. Новое исследование американских ученых показало, что в период с 2015 по 2019 годы чрезмерное употребление алкоголя было причиной смерти примерно 140 тысяч человек в год.

Около 40% этих смертей произошли в результате автомобильных аварий из-за вождения в нетрезвом виде, отравления алкоголем и убийств, которые были совершены под воздействием алкоголя.

Однако большинство смертей стали результатом хронических заболеваний, которые также развились из-за чрезмерного употребления алкоголя. Среди них: рак печени и болезни сердца. Люди часто предполагают, что подобное может случиться только в случае злоупотребления спиртным. Однако зачастую риск может быть связан и с умеренным потреблением.

"Чрезмерное употребление алкоголя" технически означает все, что превышает официальные рекомендуемые суточные нормы. Это более двух порций в день для мужчин и более одной порции для женщин.

Марисса Эссер, которая возглавляет программу по борьбе с алкоголем в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, говорит, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть достаточно и гораздо меньшей дозы, чтобы запустить неблагоприятные процессы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2009844-uchenye-dazhe-nebolshoe-kolichestvo-alkogolya-negativno-vliyaet-na-zdorove/