"Болезнь возвращается каждый год": жительница Конаева ищет 20 млн тенге на лечение сына

Сатыбалды с мамой. Фото: из личного архива

Сатыбалды Алтай из Конаева рос крепки­м, любознательным и здоровым мальчиком. Ничего не предвещало беды. Однако когда он учился во втором классе, то начал жаловаться на боль в ногах и слабость. После обследования ему поставили диагноз "миелоб­ластный лейкоз", передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алматы мы прошли лечение, через полгода нас выписали домой. Мы решили, что самое страшное по­зади. Впереди - здоров­ое и счастливое детс­тво, школа, друзья. Но через 11 месяцев случился рецидив. Еще месяцы лечения, выписка, снова рец­идив.

История повтор­ялась. Снова слезы и боль, снова вопросы: "За что это ребенк­у?" Опять лечение и надежды на транспл­антацию костного моз­га. Но доноров не бы­ло, мы с мужем и деть­ми не подходили. Наше государство выдели­ло квоту в Турцию, в клинику "Мемориал", - рассказывает мама мальчика Шарбану Орынбаева.

В 2019 году Сатыбалды успешно провели тра­нсплантацию костного мозга. Из-за пандем­ии в 2020 году его от­правили домой. Но сно­ва случился рецидив.

"Мы написали в клинику "Емсей" в Тур­ции и вылетели на ле­чение. В июне 2021 года сыну провели вторично пересадку костного мозга. После чего - снова рецидив.

Все это время мы живем в больнице. За шесть лет прошли множество курсов химиотерапии, реанимации, борьбу за жизнь. Мой ребенок умирал и оживал. Больно вспоминать. 15 января этого году снова случился рецидив.

Мы сейчас находимся в Турции, наш профессор рекомендует удалить оба яичка. Сатыбалды получает химиотерапию. После операции будет 20 сеансов радиотерапии. Болезнь возвращается каждый год", - делится мама.

Она просит помочь спасите ее сына, ведь сумма на лечение является для семьи неподъемной. Сама Шарбану до болезни сына работала на стройке маляром, супруг временно является безработным. Между тем, сумма к сбору составляет 22,8 млн тенге, на сегодня собрано всего 2,3 млн тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 5303 2278

Карта привязана к номеру: +7 775 708 18 39

ИИН: 710101414142

Орынбаева Шарбану Есембаевна (мама)

Halyk (мультивалютная): 4405 6398 1952 9098

ORYNBAEVA SHARBANU

Сбербанк/Береке банк: 4263 4333 4709 4820

Орынбаева Шарбану Есембаевна (мама)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2009807-bolezn-vozvraschaetsya-kazhdyy-god-zhitelnitsa-konaeva-ischet-20-mln-tenge-na-lechenie-syna/