"Болезнь возвращается каждый год": жительница Конаева ищет 20 млн тенге на лечение сына
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Сатыбалды Алтай из Конаева рос крепким, любознательным и здоровым мальчиком. Ничего не предвещало беды. Однако когда он учился во втором классе, то начал жаловаться на боль в ногах и слабость. После обследования ему поставили диагноз "миелобластный лейкоз", передает корреспондент NUR.KZ.
"В Алматы мы прошли лечение, через полгода нас выписали домой. Мы решили, что самое страшное позади. Впереди - здоровое и счастливое детство, школа, друзья. Но через 11 месяцев случился рецидив. Еще месяцы лечения, выписка, снова рецидив.
История повторялась. Снова слезы и боль, снова вопросы: "За что это ребенку?" Опять лечение и надежды на трансплантацию костного мозга. Но доноров не было, мы с мужем и детьми не подходили. Наше государство выделило квоту в Турцию, в клинику "Мемориал", - рассказывает мама мальчика Шарбану Орынбаева.
В 2019 году Сатыбалды успешно провели трансплантацию костного мозга. Из-за пандемии в 2020 году его отправили домой. Но снова случился рецидив.
"Мы написали в клинику "Емсей" в Турции и вылетели на лечение. В июне 2021 года сыну провели вторично пересадку костного мозга. После чего - снова рецидив.
Все это время мы живем в больнице. За шесть лет прошли множество курсов химиотерапии, реанимации, борьбу за жизнь. Мой ребенок умирал и оживал. Больно вспоминать. 15 января этого году снова случился рецидив.
Мы сейчас находимся в Турции, наш профессор рекомендует удалить оба яичка. Сатыбалды получает химиотерапию. После операции будет 20 сеансов радиотерапии. Болезнь возвращается каждый год", - делится мама.
Она просит помочь спасите ее сына, ведь сумма на лечение является для семьи неподъемной. Сама Шарбану до болезни сына работала на стройке маляром, супруг временно является безработным. Между тем, сумма к сбору составляет 22,8 млн тенге, на сегодня собрано всего 2,3 млн тенге.
Реквизиты:
Kaspi: 4400 4301 5303 2278
Карта привязана к номеру: +7 775 708 18 39
ИИН: 710101414142
Орынбаева Шарбану Есембаевна (мама)
Halyk (мультивалютная): 4405 6398 1952 9098
ORYNBAEVA SHARBANU
Сбербанк/Береке банк: 4263 4333 4709 4820
Орынбаева Шарбану Есембаевна (мама)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2009807-bolezn-vozvraschaetsya-kazhdyy-god-zhitelnitsa-konaeva-ischet-20-mln-tenge-na-lechenie-syna/