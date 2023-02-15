Девочки-подростки США сообщают о рекордном уровне грусти

Девочка-подросток. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Девочки-подростки из США сообщают о рекордном уровне грусти. Согласно данным, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний, девочки в два раза чаще, чем мальчики сообщали о подобных состояниях, передает The New York Times.

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Согласно данным, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний, почти три из пяти девочек-подростков в 2021 году испытывали постоянную грусть. Показатели грустного состояния подростков являются самыми высокими за последнее десятилетие. Они отражают проблемы затянувшегося кризиса, вызванного пандемией COVID-19, который также был усугублен изоляцией и стрессом, вызванным пандемией.

"Я думаю, нет никаких сомнений в том, о чем сигнализируют эти данные. Молодые люди говорят нам, что они в кризисе", — сказала доктор Кэтлин Этьер, руководитель программы здоровья подростков и школьников Центров по контролю и профилактике заболеваний США

Исследование поведения молодежи было проведено осенью 2021 года среди 17 тысяч подростков в средних школах США. Подобный опрос проводится каждые два года. С 2011 года проблем с психическим здоровьем у подростков становится больше.

Кори Грин, директор отдела просвещения в области поведенческого здоровья и интеграции в педиатрии Weill Cornell Medicine, говорит, что симптомы депрессии у мальчиков и девочек иногда проявляются по-разному.

По ее словам, девочки с депрессией часто испытывают стойкое чувство грусти или безнадежности. При этом мальчики с депрессией часто проявляют раздражительность или агрессию. Поэтому, по мнению доктора Грин, опрос может не показывать полной объективной картины происходящего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2009310-devochki-podrostki-ssha-soobschayut-o-rekordnom-urovne-grusti/