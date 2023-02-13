Астанчанка выжила после 53 остановок сердца за сутки

Пациентка. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Жительница столицы выжила после 53 остановок сердца, произошедших за сутки. Об этом говорится на официальной Instagram-странице Городской многопрофильной больницы №2.

Как сообщили медики, пациентка поступила в больницу 6 января в тяжелом состоянии из-за инфаркта миокарда. Через 10 минут после поступления ей сделали операцию.

"Кровообращение постоянно останавливалось. Всю ночь и весь день ей снова и снова "заводили" сердце, которое то и дело переставало биться. Так, за сутки сердце останавливалось 53 раза. Пришлось подключить ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которая выполняла функцию искусственного сердца и легких", – говорится в сообщении.

Следующие 35 дней врачи вели постоянное наблюдение за состоянием пациентки. За это время у женщины открылось кровотечение, затем пошла воспалительная реакция, сепсис и системная полиорганная недостаточность.

"Несколько раз удавалось вернуть пациента с того света, не просто поставить на ноги, но и сохранить все функции организма – даже опытные реаниматологи, не раз проводившие подобные операции, называют это медицинским чудом", – отметил заведующий отделением кардио БИТ Расул Сагнаев.

В данное время пациентка находится в стабильном состоянии и переведена в отделение интервенционной кардиологии.

Добавим, что ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), согласно информации на сайте НАО "Национальный научный кардиохирургический центр", – это процедура продленного искусственного кровообращения и насыщения крови кислородом (оксигенация) вне организма (экстракорпорально), используемая у пациентов с остро развившейся и потенциально обратимой дыхательной и/или сердечной недостаточностью, лечение которых не поддается максимальной стандартной терапии.

Для перекачивания крови (искусственного кровообращения) применяются машины, схожие с аппаратом "сердце-легкие", используемом в хирургии сердца. При этом соединение системы трубок аппарата с организмом человека происходит путем их введения в крупные артерии и вены, или непосредственно в камеры сердца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2009190-astanchanka-vyzhila-posle-53-ostanovok-serdtsa-za-sutki/