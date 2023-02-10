Роскошные центры для лечения криптозависимости появляются по всему миру

Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Роскошные реабилитационные центры, обещающие вылечить своих пациентов от криптозависимости, появляются по всему миру. Нахождение в центре предполагает посещение пляжа, спа-салона и других процедур, которые призваны расслабить уставший мозг криптоинвесторов, передает BBC.

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Пандемия спровоцировала бешеную популярность торговли цифровыми активами. Как следствие этого, по всему миру появляются роскошные реабилитационные центры, обещающие вылечить криптозависимость.

Большинство реабилитационных центров, обнаруженных журналистами, предлагают также лечение от нарко и алкогольной зависимости, а также лечение расстройств пищевого поведения. И все это в роскошных условиях, больше похожих на люксовый отель. Три реабилитационных центра и две наркологические клиники, с которыми связались журналисты BBC, сообщили, что за последние два года они получили сотни новых заявок.

При этом эксперты говорят, что такие затраты не всегда оправданы.

"Лечение криптозависимости похоже на лечение других зависимостей. Это биопсихосоциальное заболевание, поэтому оно требует соответствующего вмешательства. В некоторых случаях нужна медикаментозная терапия.

Также есть необходимость в индивидуальной и групповой психотерапии, изменении привычек и окружающей среды, а также во внедрении более здоровых замещающих действий", — говорит Анна Лембке, профессор психиатрии Стэнфордского университета.

Абдулла Булад, главный исполнительный директор и основатель The Balance, элитного реабилитационного центра, расположенного на Майорке, заявил, что криптоинвесторам нужно, чтобы кто-то установил для них границы и "выписал стоп" именно во время криптоторговли. В клинике они учатся контролировать себя под присмотром специалистов, чтобы в будущем делать это самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2008719-roskoshnye-tsentry-dlya-lecheniya-kriptozavisimosti-poyavlyayutsya-po-vsemu-miru/