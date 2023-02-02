Причины снижения уровня заболеваемости раком назвали врачи в США

Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американское онкологическое сообщество отмечает положительную динамику в лечении рака в США. По данным аналитиков, сейчас от рака умирают намного меньше людей, чем раньше, передает The Washington Post.

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Согласно ежегодному отчету Американского онкологического сообщества о тенденциях и статистике развития заболевания, прогнозируемое количество смертей будет представлять собой 33%-ное снижение уровня смертности от рака с 1991 года. Согласно отчету, в этом году онкологическое заболевание будет диагностировано у почти двух миллионов американцев. Почти 610 тысяч человек могут умереть от этой болезни в 2023 году.

При этом эксперты отмечают изменения в тенденциях распространения заболеваний. За последние 10 лет зафиксировано 65%-ное снижение уровня заболеваемости раком шейки матки среди женщин в возрасте от 20 лет. Это связывают с массовым внедрением вакцины против папилломы человека.

При этом уровень заболеваемости раком предстательной железы среди мужчин растет примерно на 3% каждый год. Это связано с поздней диагностикой. В этих случаях лечение обычно бывает неэффективно.

Врачи отмечают, что общее снижение смертности от рака объясняется широким распространением скрининговых исследований, достижениями в лечении некоторых видов рака и изменениями в поведении самих людей. В частности тем, что люди стали меньше курить. Рак является второй по частоте причиной смерти в Соединенных Штатах после сердечных заболеваний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2007601-prichiny-snizheniya-urovnya-zabolevaemosti-rakom-nazvali-vrachi-v-ssha/