Сиамских близнецов впервые разделили в Узбекистане. Детей привезли из Кыргызстана

Врачи и мать с детьми. Фото: t.me/ssvuz

В Узбекистане врачи успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов. Дети с родителями приехали из Кыргызстана, передает официальный Telegram-канал Минздрава страны.

Согласно информации, родители близнецов из Кыргызстана обратились к узбекским врачам в июне 2022 года.

Малыши родились 31 мая 2022 года. О том, что они являются сиамскими близнецами, стало известно на 28 неделе беременности. Будущую мать отправили из Оша в Бишкек, где спустя неделю дети родились с помощью кесарева сечения.

Вес новорожденных составил 1600 граммов, девочек назвали Фотимой и Зухой. Как пишет CentralAsia, дети были соединены брюшной полостью – у них была общая печень, но желчные пузыри сформировались раздельно и без проблем выполняли свою функцию.

"Мы все ощущали уровень операции, ее критические факторы. В течение нескольких месяцев, перечитав и изучив различную литературу, проанализировав видеоматериалы операций, проводимых на международном уровне, мы решили взять на себя всю ответственность и приступить к работе.

Мы объяснили всю ситуацию родителям детей. Также сообщили им, что если захотят, они могут везти их в другую страну. Но они сказали, что хорошо ознакомились с нашими предыдущими практиками и полностью нам доверяют. Эта вера также придавала нам силы", – цитирует Минздрав Узбекистана профессора Бахтиера Эргашева.

Отмечается, что во время операции с целью предотвращения кровотечения из печени и других сосудов применялись ультразвук и аргоновый скальпель, а также современный гемостатический материал. В результате дети были отделены с минимальным уровнем кровотечения.

"К счастью, оказалось, что желчные пузыри больных формировались раздельно. Это гарантировало, что даже когда два тела были разделены, желчные пузыри без проблем выполняли свою функцию", – говорится в сообщении.

После разделения близнецов оперировали две отдельные бригады хирургов-неонатологов.

Специалисты оценивают состояние детей как стабильное. Ожидается, что в ближайшее время девочек выпишут.

Согласно определению на сайте энциклопедии Британника, сиамские близнецы – это однояйцевые близнецы, которые физически соединены и часто имеют общие органы. Слияние обычно происходит вдоль туловища или спереди, сбоку или сзади головы. Первоначально данный термин относился к близнецам Чанг и Энг, которые родились в 1811 году в Сиаме (ныне Таиланд) и получили широкую известность благодаря своим турне по западным странам. Чанг и Энг были соединены связкой от грудины до пупка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2006104-siamskih-bliznetsov-vpervye-razdelili-v-uzbekistane-detey-privezli-iz-kyrgyzstana/