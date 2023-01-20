Мальчику из Туркестанской области удалили глаз из-за рака

Дарын. Фото: из личного архива

Четырехлетний Дарын из Туркестанской области – младший ребенок в многодетной семье. Его родители не могли нарадоваться рождению малыша, но в два года ему поставили страшный диагноз - рак. Глаз пришлось удалить, но это не решило проблему кардинально – малыш все еще борется за свою жизнь и здоровье, передает корреспондент NUR.KZ.

Дарын родился 11 июля 2018 года в Туркестанской области. Это был совершенно здоровый ребенок, который развивался согласно возрасту. Но когда ему исполнилось два года, в дом пришла беда.

"Дарын стал очень плохо видеть левым глазом. Ребенок, не видя ничего под ногами, спотыкался и падал, а на фотографиях у Дарына глаз стал бликовать белым цветом, блестел как у кошки и часто его беспокоил.

Мы решили пройти обследование и повезли Дарына в областную больницу, к офтальмологу. Там назначили УЗИ, МРТ глаза, а после результатов нам сообщили о диагнозе "ретинабластома" (рак левого глаза)", – вспоминает мама мальчика Гаухар Канатова.

В 2020 году Дарына госпитализировали в НЦПДХ в Алматы в отделение онкологии. Мальчик получил шесть курсов химиотерапии, но результатов не было. В 2021 году он получил еще пять курсов селективной химиотерапии, после чего опухоль немного уменьшилась.

После этого опухоль прижгли лазером, говорит мама, и остановили ее рост. Через три месяца левый глаз Дарына отек, мальчика снова положили в больницу, где он получил еще два курса химиотерапии, но улучшений не было.

"1 июня 2022 года Дарыну пришлось удалить глаз. Гистология показала, что все чисто и нам сообщили о ремиссии. Радости не было предела, но в сентябре у Дарына случился рецидив.

Так как не смогли помочь моему сыночку в нашей стране, мы решили обратиться в Турцию, в клинику Medical Park Florya. Нам дали надежду, мы решили как можно скорее выехать на лечение, так как рак не ждет. Мы собрали своими силами средства, сколько смогли, и уехали в Турцию", – рассказывает мама.

В клинике мальчику назначили шесть курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Сейчас идет уже третий курс химиотерапии. Сумма за лечение составляет 25 млн тенге, и это без учета операции. На данный момент собрано только 8 млн тенге. Необходимо собрать еще 17 млн тенге.

"Клиника просит произвести оплату, чтобы продолжать лечение. Наша семья не сможет осилить эту сумму - я сама домохозяйка, а папа Дарына работает трактористом на заводе. Я умоляю казахстанцев протянуть нам руку помощи, помогите вырвать сына из рук этой страшной болезни", – заключила Гаухар.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 6868 5250 Gaukhar Kanatova

Номер, привязанный к карте: +7 702 252 5884

Halyk: 4405 6397 1741 2272 Gaukhar Kanatova

Номер, привязанный к карте: +7 702 252 5884

Instagram @daryn_help_

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2006088-malchiku-iz-turkestanskoy-oblasti-udalili-glaz-iz-za-bolezni/