Туберкулез выявили у директора школы в Атырау

Рентген. Иллюстративное фото: pexels.com

У директора одной из школ в Атырау выявили туберкулез. Его отстранили от работы по состоянию здоровья. Также выяснилось, что мужчина обращался к эндокринологу с жалобами на потерю веса.

О заболевании директора атырауской школы сообщил городской отдел образования на основании справки областного управления санитарно-эпидемиологического надзора. Справка была выдана 18 января, передает "Ак Жайык".

Известно, что директора отстранили от работы по состоянию здоровья. А сотрудники, которые контактировали с ним, проходят медосмотр. При этом в школе проводятся соответствующие санитарные мероприятия.

В ходе экстренного брифинга на площадке РСК рассказали, что мужчина вначале обратился к эндокринологу с жалобами на потерю веса, передает Atyrau Press.

"10 января в поликлинику обратилась его супруга с просьбой дать направление на КТ. Результаты обследования, которые дали подозрение на туберкулез, попали к участковому врачу только 16 января. На следующий день были взяты пробы мокроты, после чего больного положили в больницу", – рассказал директор городской поликлиники №4 Атырау Еркин Сабиров.

Отмечается, что состояние пациента стабильное.

Согласно информации на сайте ВОЗ, возбудителем туберкулеза является бактерия (Mycobacterium tuberculosis), которая чаще всего поражает легкие. Туберкулез излечим и предотвратим.

Туберкулез распространяется от человека человеку по воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании люди с легочным туберкулезом выделяют в воздух туберкулезные бактерии. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество таких бактерий.

Около одной четверти населения мира инфицированы туберкулезом. Это означает, что люди инфицированы бактериями туберкулеза, но (пока еще) не больны и не могут его передавать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2006053-tuberkulez-vyyavili-u-direktora-shkoly-v-atyrau/