"Были дни, когда было нечего кушать": семья из Астаны ищет деньги на операцию сына

Бейбарыс. Фото: из личного архива

Четырехлетний Бейбарыс из Астаны родился со спинномозговой грыжей, которую ему удалили сразу после рождения. Родители приложили все усилия, чтобы ребенок мог развиваться, как и его сверстники, но достигнув успехов, обнаружили, что ребенку нужна новая операция. На нее нужно 28 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы были очень рады появлению на свет нашего сына, но счастье оказалось недолгим. Ребенка сразу забрали, а утром мне сообщили, что у него spina bifida, тяжелая форма спинномозговой грыжи, нужно срочно оперировать. Я никогда ранее не слышала о таком диагнозе и понятия не имела, что это такое.

Мы ждали здорового батыра, беременность протекала без особенностей и ни один скриниг не показал у сына грыжу. Его положили в хирургию для новорожденных. Малыш родился маленьким, и врачи ждали, пока он наберет вес, чтобы можно было после операции не переживать, что шов разойдется. Через неделю сына повезли в больницу, где ему сделали МРТ для проведения операции", - рассказала мама мальчика, Айгерим Сарманова.

Через месяц Бейбарыса и его маму выписали домой. Начались будни, состоящие из больниц, реабилитации, ЛФК, плавания, физиопроцедур и курсов иглотерапии. Все заработанные деньги тратились на восстановление сына.

"Были дни, когда нам с мужем было нечего кушать. Мы старались все делать сами и никому не говорили о нашем положении, знали только самые близкие. Благодаря усилиям Бейбарыс начал ходить в 1 год 10 месяцев. Нашему счастью не было предела. Мы продолжали реабилитацию, так как сын ходил неровной походкой, очень слабо и мало. Со временем походка стала лучше, ребенок научился подниматься по ступенькам, перешагивать преграды и бегать.

Но за последний год мы начали замечать сильные внешние изменения: искривление стоп, ноги ниже колен не набирали мышц и стали худыми, ухудшилась походка, сын начал сильно хромать, стал жаловаться на боли в ногах и проситься на руки.

Мы сделали МРТ, результат показал: фиксированный спинной мозг - в этом случае спинной мозг "припаялся" на месте послеоперационного рубца и с ростом ребенка и каждым его движением он натягивается. От спинного мозга идут нервные корешки, которые при натяжении утончаются и могут порваться. С каждым таким действием мой ребенок будет терять функции, за которые отвечают нервные корешки", - говорит Айгерим.

Бейбарысу необходима еще одна операция. Ее родители намерены провести Израиле. Они надеются сохранить для сына возможность ходить самостоятельно и не потерять все те навыки и умения, которых удалось достичь за четыре года реабилитации.

Стоимость операции составляет 28 000 000 тенге, не учитывая перелет и проживание. Сумма непосильна для семьи. Родителям удалось собрать 5 млн тенге, но сбор замедлился.

"Я вас прошу ради будущего своего единственного сына, помогите нам. Без вас и вашей помощи мы не можем поставить нашего сына на ноги", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 3173 3609

KZ02722C000026180518

Halyk Bank: 4405 6397 3565 8898

KZ466010002036027461

ИИН 920925402407

Тел.: +7 775 921 67 76

Сарманова Айгерим (мама)

Instagram: @help_beibarys

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2005127-byli-dni-kogda-bylo-nechego-kushat-semya-iz-astany-ischet-dengi-na-operatsiyu-syna/