Более 2 млн казахстанцев заболели ОРВИ за три месяца

Мужчина в маске. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения сообщил статистику заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казахстане, эпидсезон которого начался 1 октября, передает корреспондент NUR.KZ.

"В республике отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. С начала эпидемии, которая началась 1 октября, по данным санитарной службы, зарегистрировано более 2 млн 100 тысяч случаев ОРВИ. Из них детей до 14 лет – 1 млн 370 тысяч", – сообщил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник.

Он напомнил, что в Казахстане 6,6 млн детей: среди них 3,3 млн детей до 5 лет и еще 3,3 млн – школьники.

После исследования возбудителя среди заболевших, по словам вице-министра, во всех регионах страны была выявлена циркуляция вируса группы B, то есть гриппа.

"Подъем заболеваемости простудными заболеваниями выше прошлого года в среднем на 10%", – добавил Дудник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2002825-v-kazahstane-bolee-1-mln-detey-zaboleli-grippom/