"Один из факторов": врачи рассказали о гормоне, влияющем на развитие болезни Альцгеймера

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Как узнать, что вы подвержены риску развития болезни Альцгеймера? Известные личности побуждают широкую общественность обратить внимание на факторы развития заболевания, передает The New York Times.

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Не так давно голливудский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Marvel, заявил, что временно приостановит актерскую карьеру из-за риска развития болезни Альцгеймера. Это решение побудило многих людей задуматься: стоит ли им также проверить себя на риск развития этой болезни?

Риск развития болезни Альцгеймера связан с геном АРОЕ, который участвует в переносе холестерина по кровотоку. Существует три варианта гена, каждый из которых связан с разным риском. Люди с вариантом APOE2 имеют пониженный риск развития болезни Альцгеймера. Вариант APOE3, наиболее распространенный тип, является "нейтральным". Вариант APOE4 повышает риск для человека. У каждого есть две версии гена, одна унаследованная от матери, а другая от отца.

Около 25% людей являются носителями одного гена APOE4, что увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера в два или три раза. Крис Хемсворт имеет ген APOE4 от обоих родителей.

Наличие варианта гена APOE4 не означает, что вы обязательно заболеете болезнью Альцгеймера. Ген является лишь одним из факторов развития болезни. У некоторых людей с вариантом гена болезнь никогда не диагностируется, а у многих людей без гена APOE4 развивается болезнь Альцгеймера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1999385-odin-iz-faktorov-vrachi-rasskazali-o-gormone-vliyayuschem-na-razvitie-bolezni-altsgeymera/