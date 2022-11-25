Родился с весом 1600 граммов: мальчик из Алматы страдает ДЦП

Батырхан. Фото: из личного архива

Батырхан Жанахмет родился пять лет назад в среднестатистической казахстанской семье в Алматы. Как и многие, его родители работают, растят двоих детей, платят кредиты и ипотеку. Но от других семей эту отличает то, что они вынуждены бороться за здоровье своего сына, который получил кровоизлияние при рождении и диагноз "ДЦП", передает корреспондент NUR.KZ.

"Батыр родился на 33 неделе, недоношенным, с весом 1600 граммов. При рождении произошло кровоизлияние, геморрагический инсульт. Последствие этого - тяжелое поражение ЦНС, ДЦП.

В три месяца нашему сыну поставили прививку БЦЖ, после чего он с судорогами попал в больницу. Начались наши бессонные ночи - до года Батыра мучали судороги, поэтому мы не могли получать качественную реабилитацию", - рассказывает мама, Индира Лиманова.

К году удалось купировать приступы, ребенка повезли на войта-терапию в Чехию, город Оломоуц. Затем был длительный курс в Польше, в центре "Олинек". Реабилитация заграницей давала хорошие результаты, но стоила огромных денег.

"Я решила обучиться бобат-терапии и системе двигательной коррекции по методу Грибовой, чтобы самой заниматься с Батыром дома. Параллельно мы проходили реабилитацию в РДРЦ в Астана, в САТР, АРДИ и медцентрах. Регулярно занимались с педагогами. Мы стараемся самостоятельно оплачивать все занятия, реабилитацию, дорогостоящие препараты, бады. Но цены на все растут", - говорит мама.

Батырхан очень старательный мальчик. Он любит играть со старшим братом, ходит с поддержкой, любит гулять. По совету знакомых семья решила пройти реабилитацию в центре "Территория успеха" в Алматы.

"Батырхан радует нас своими маленькими победами. Впереди два курса плодотворной работы с лучшими специалистами. Но оплатить их самостоятельно нам очень тяжело. Два курса стоят 800 тысяч тенге. Прошу всех неравнодушных людей помочь нашему Батыру. Поддержите, пожалуйста, не проходите мимо нашей беды", - заключила Индира.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 7691 5772

Карта привязана к номеру: +7 707 588 77 33 ​ Индира Лиманова (мама)

Halyk счет: KZ456010002002833497

Привязан к номеру: +7 707 588 77 33 ​ Индира Лиманова (мама)

ИИН 871215402450

Pay pal indirabekina@gmail.com

Instagram @batyr_winner

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1998885-rodilsya-s-vesom-1600-grammov-malchik-iz-almaty-stradaet-dtsp/