Новый препарат от диабета 1 типа одобрили в США

Глюкометр. Иллюстративное фото: pexels.com

Иммунотерапевтический препарат, задерживающий развитие диабета 1 типа, одобрен регулирующими органами США. По мнению экспертов, это лекарство является "по-настоящему революционным", передает BBC.

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Эксперты говорят, что teplizumab знаменует собой "новую эру" в лечении диабета, поскольку этот препарат устраняет первопричину заболевания, а не только симптомы. Teplizumab перепрограммирует иммунную систему, чтобы остановить ошибочную атаку клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.

В 2019 году исследование показало, что этот препарат задерживает развитие заболевания у некоторых людей в среднем на два года. Эксперты говорят, что эта задержка может быть очень значительной, особенно для молодых людей, которым не нужно будет ежедневно принимать инсулин или так интенсивно контролировать уровень сахара в течение этого периода времени.

Рэйчел Коннор из благотворительной организации JDRF UK, которая частично финансировала исследование, заявила, что этот препарат меняет правила игры. По ее словам, это начало новой эры в лечении диабета 1 типа. Около 8,7 миллионов человек во всем мире страдают диабетом 1 типа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1998230-novyy-preparat-ot-diabeta-1-tipa-odobrili-v-ssha/