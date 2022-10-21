Ураган "Иан" вызвал распространение инфекций среди жителей Флориды

Ураган "Иан" во Флориде. Фото: Ben Hendren/Anadolu Agency via Getty Images

В американском штате Флорида, пострадавшем от урагана "Иан", наблюдается всплеск случаев заболевания и смерти от плотоядных бактерий. По мнению экспертов, этот случай должен стать напоминаем для людей о рисках соленой воды для открытых ран, передает BBC.

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Официальные лица говорят, что в округе Ли, на который 28 сентября обрушился шторм четвертой категории, зарегистрировано 29 заболеваний и четыре случая смерти из-за плотоядных бактерий. Все случаи, кроме двух, были диагностированы после урагана. Инфекции Vibrio vulnificus могут быть вызваны попаданием бактерий в организм через открытые порезы и раны. Бактерии живут в теплой солоноватой воде, например, в стоячих паводковых водах.

"Министерство здравоохранения Флориды наблюдает аномальное увеличение случаев заражения Vibrio vulnificus в результате воздействия паводковых и стоячих вод", — заявил представитель окружного департамента здравоохранения.

В заявлении содержится призыв к людям "всегда помнить о потенциальных рисках, связанных с воздействием на открытые раны, порезы или царапины на коже теплой, солоноватой или соленой воды".

Разливы сточных вод, подобные тем, что были вызваны ураганом "Иан", могут увеличить уровень бактерий. Vibrio vulnificus называют плотоядной бактерией, поскольку она может вызвать некротизирующий фасциит (разрушение тканей).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1993568-uragan-ian-vyzval-rasprostranenie-infektsiy-sredi-zhiteley-floridy/