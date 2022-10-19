"Очень хочет жить и быть здоровым": мальчику из Кызылорды провели пересадку костного мозга

Даниял. Фото: из личного архива

Трехлетний Даниял из Кызылорды страдает острым лимфобластным лейкозом. Ребенку провели трансплантацию костного мозга, но теперь малышу нужно наблюдаться у турецких врачей, где и проводилась пересадка, дважды в год. На первое обследование после операции семья нашла средства своими силами, но на очередную поездку денег попросту нет, передает корреспондент NUR.KZ.

В 2019 году мальчику поставили диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Его сразу же положили в больницу на полное обследование, а потом он прошел 10-месячный курс лечения в Алматы. Врачи после консилиума вынесли вердикт - нужна трансплантация костного мозга.

"По всему СНГ Даниялу не смогли найти соответствующего донора. Но мы не останавливали поиски. Донор нашелся в Стамбуле. В 2021 году там сделали трансплантацию, после которой сын долго восстанавливался.

Улучшение наступило через 4 месяца, нас отправили домой и рекомендовали проверку два раза в год. На первую проверку в Стамбуле мы собрали деньги с помощью родственников. Анализы показали хорошие результаты", - рассказывает мама Данияла Махаббат Ибрагимова.

Теперь ребенку предстоит очередная поездка в клинику Стамбула, но средств на очередное обследование у семьи нет. Сумма счета, выставленная клиникой, составляет порядка 3 750 000 тенге.

"Просим вас, всех неравнодушных казахстанцев, наш народ, услышать призыв о помощи для сбора средств для маленького гражданина нашей страны, для ребенка, который очень хочет жить и быть здоровым", - заключила мама.

Реквизиты:

Halyk: 44 05 63 97 94 51 27 21

Kaspi: 44 00 43 01 76 29 01 76

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Ибрагимова Махаббат (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1993323-ochen-hochet-zhit-i-byt-zdorovym-malchiku-iz-kyzylordy-proveli-peresadku-kostnogo-mozga/