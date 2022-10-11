Жительница Астаны поставила на ноги дочь с ДЦП, но теперь мечтает научить ее говорить

Адия. Фото: из личного архива

Адия Туйтебай из Астаны - третий и долгожданный ребенок в семье. Когда мама была беременна ей, врачи предупреждали, что малыш родится с нарушениями, но не говорили, с какими, предлагая лишь прервать беременность. Женщина отказалась, а когда дочери поставили диагноз "ДЦП", приложила все усилия, чтобы поставить дочь на ноги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Адия - третий ребенок в семье и самая младшая. Это была запланированная и долгожданная беременность, я всегда мечтала, что у меня будет много детей. На первом скрининге я узнала на УЗИ о том, что у ребенка могут быть нарушения в развитии.

Врачи посоветовали прервать беременность. Медицинских показаний для прерывания беременности не было, тем не менее, наблюдающий меня врач настаивал, что есть риск и я должна принять решение самостоятельно. Основным аргументом для прерывания беременности были убеждения, что мужья в таких семьях не задерживаются и зачем риски, когда есть уже двое здоровых детей", - говорит мама девочки Мадина Бейсембенова.

Женщина решила сохранить беременность, но за несколько дней до родов у нее открылось кровотечение, ее положили на сохранение.

"До сих пор я задаюсь вопросом, почему врачи сразу не провели операцию по кесареву сечению, которая и так была запланирована через четыре дня. Второе кровотечение случилось уже в роддоме через несколько дней. И в этот же день врачи приняли решение о проведении операции. В итоге оказалось, что за эти дни у ребенка начались гипоксические изменения в головном мозге, последствия которых сказываются на развитии ребенка сейчас", - говорит Мадина.

По ее словам, никто не замечал нарушения в развитии Адии, она вовремя начала держать голову и переворачиваться. После шести месяцев отставание в моторном развитии становилось все более очевидным, но врачи говорили, что девочка "догонит" своих сверстников.

В полтора года Адия еще не могла сидеть, не ползала, только лежала. Тогда ей поставили диагноз "детский церебральный паралич". Семья не опустила руки, пройдя большое количество курсов реабилитации, массаж, лечебную гимнастику, бассейн.

Благодаря ежедневному труду Адия достигла больших результатов. Сейчас она может самостоятельно ходить, бегать, прыгать, освоила езду на велосипеде и самокате. У нее хорошая память, она учит буквы и цифры, но не говорит, хотя скоро ей исполнится шесть лет.

Сейчас мама мечтает помочь дочери заговорить.

"Мы получили три курса микротоковой рефлексотерапии в городе Самара, постоянно занимаемся со специалистами в своем городе. С ноября 2021 года мы прошли уже три курса реабилитации в институте мозга имени Бехтерева и неврологической клинике "Прогноз" города Санкт-Петербург.

У Адии есть положительная динамика в развитии, после каждого курса мы видим результат, улучшилось понимание, начинают появляться слова, именно поэтому для нас очень важно пройти четвертый курс, общая стоимость которого составляет 2 185 918 тенге, без учета расходов на проживание и перелет", - говорит мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 5642 4647

Бейсембенова Мадина Даулетовна

Номер телефона, привязанный к картам Kaspi и Halyk: +7 777 001 22 83

Instagram/Adiya_govori

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1992041-zhitelnitsa-astany-postavila-na-nogi-doch-s-dtsp-no-teper-mechtaet-nauchit-ee-govorit/