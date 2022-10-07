Родилась весом 1,2 кг: девочке из Абая требуется 1 млн тенге для реабилитации в Челябинске
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Элина из города Абай Карагандинской области - единственный ребенок в семье. Она родилась недоношенной - на 30 неделе беременности, весом 1287 грамм. С самого рождения ей поставили "тяжелые" диагнозы - внутрижелудочковое кровоизлияние в головном мозге, ДЦП формы "спастическая диплегия". Элина самостоятельно не могла дышать, у нее не было сосательного рефлекса, передает корреспондент NUR.KZ.
11 суток она находилась под аппаратом ИВЛ, еще 35 суток - в отделении патологии недоношенных.
"С самого рождения мы боремся за полноценную жизнь нашей дочери. Мы прошли комплексные реабилитации в Казани, Челябинске. Иглотерапия, китайский массаж, ЛФК, фитобочка, точечный массаж, логопед, моторика, мозжечковая стимуляция, аквареабилитация - это список того, какие процедуры мы проходили.
Также дома продолжаем ЛФК, ходим на массаж, в бассейн и на иппотерапию. В январе 2021 года Элине сделали операцию в клинике Илизарова, город Курган, по апоневротомии икроножных мышц", - говорит мама девочки Анна Чавкина.
В октябре девочку ждут в медцентре "Сакура" на реабилитацию. Почти все курсы семья оплачивала сама, но сейчас им необходима помощь. Сумма к сбору составляет 1,5 млн тенге, из которых 500 тысяч родители девочки намерены собрать сами. Однако оставшийся миллион для них почти непосилен.
"Семья у нас полная, работает один папа. Я нахожусь дома, ухаживая за Элиной. Прошу всех неравнодушных людей, своих соотечественников помочь нам в восстановлении нашей дочери", - говорит Анна.
Реквизиты:
Kaspi: 4400 4301 2613 1801
ИИН 890401451964
Тел.: +7-775-462-29-47
Чавкина Анна Николаевна (мама)
Halyk Bank: 4405 6397 9922 6699
Чавкина Анна Николаевна (мама)
Сбербанк России: 5469 3200 1267 6495 VLADIMIR CHAVKIN (папа)
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1991475-rodilas-vesom-12-kg-devochke-iz-abaya-trebuetsya-1-mln-tenge-dlya-reabilitatsii-v-chelyabinske/