Родилась весом 1,2 кг: девочке из Абая требуется 1 млн тенге для реабилитации в Челябинске

Элина. Фото: из личного архива

Элина из города Абай Карагандинской области - единственный ребенок в семье. Она родилась недоношенной - на 30 неделе беременности, весом 1287 грамм. С самого рождения ей поставили "тяжелые" диагнозы - внутрижелудочковое кровоизлияние в головном мозге, ДЦП формы "спастическая диплегия". Элина самостоятельно не могла дышать, у нее не было сосательного рефлекса, передает корреспондент NUR.KZ.

11 суток она находилась под аппаратом ИВЛ, еще 35 суток - в отделении патологии недоношенных.

"С самого рождения мы боремся за полноценную жизнь нашей дочери. Мы прошли комплексные реабилитации в Казани, Челябинске. Иглотерапия, китайский массаж, ЛФК, фитобочка, точечный массаж, логопед, моторика, мозжечковая стимуляция, аквареабилитация - это список того, какие процедуры мы проходили.

Также дома продолжаем ЛФК, ходим на массаж, в бассейн и на иппотерапию. В январе 2021 года Элине сделали операцию в клинике Илизарова, город Курган,​ по апоневротомии икроножных мышц", - говорит мама девочки Анна Чавкина.

В октябре девочку ждут в медцентре "Сакура" на реабилитацию. Почти все курсы семья оплачивала сама, но сейчас им необходима помощь. Сумма к сбору составляет 1,5 млн тенге, из которых 500 тысяч родители девочки намерены собрать сами. Однако оставшийся миллион для них почти непосилен.

"Семья у нас полная, работает один папа. Я нахожусь дома, ухаживая за Элиной. Прошу всех неравнодушных людей, своих соотечественников помочь нам в восстановлении нашей дочери", - говорит Анна.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 2613 1801

ИИН 890401451964

Тел.: +7-775-462-29-47

Чавкина Анна Николаевна (мама)

Halyk Bank: 4405 6397 9922 6699

Чавкина Анна Николаевна (мама)

Сбербанк России: 5469 3200 1267 6495 VLADIMIR CHAVKIN (папа)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1991475-rodilas-vesom-12-kg-devochke-iz-abaya-trebuetsya-1-mln-tenge-dlya-reabilitatsii-v-chelyabinske/