Кариес едва не стоил жизни жителю Петропавловска

Стоматология. Иллюстративное фото: Michael Edwards / Getty Images

Кариес едва не стал причиной смерти жителя Петропавловска: мужчина попал в реанимацию, а после пациенту пришлось вскрывать грудную клетку, передает телеканал "Астана".

Как оказалось, 47-летний горожанин пять дней терпел зубную боль и занимался самолечением, однако началось воспаление. Затем, как рассказали хирурги, гной добрался до шеи пациента, ткани начали отмирать.

47-летний мужчина оказался в реанимации, а спустя сутки состояние госпитализированного ухудшилось. Врачам пришлось вскрыть грудную клетку и провести дренаж гнойного содержимого. Пациент провел в больнице три недели.

"Вскрытие флегмоны на полости рта, так как были затеки у него на шею. Диагноз – "медиастинит". Это очень сложное осложнение, которое в действительности является угрозой для жизни пациента. Пошло из-за кариеса. В этом году у нас уже было два летальных случая с аналогичным диагнозом", — рассказал завотделением челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы скорой медицинской помощи Петропавловска Ерназар Адильшин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1990330-karies-edva-ne-stoil-zhizni-zhitelyu-petropavlovska/