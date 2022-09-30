"Плакал и мерз": мальчику с ДЦП из Алматы требуется 2 млн тенге на реабилитацию
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Арслан Кузбаев – долгожданный ребенок в семье. Его сестра радовалась рождению братика, все было хорошо. Но вдруг мама заметила, что мальчик постоянно плачет и мерзнет. Обследование показало: у сына ДЦП, передает корреспондент NUR.KZ.
Арслан родился в 2013 году.
"Все было хорошо. Кормила грудью, ел хорошо, только все время плакал. Прошел месяц – врачи говорили, что все хорошо. Он постоянно плакал, мерз – с таким я никогда ни сталкивалась, не понимала ничего.
В три месяца мы поехали на лечение в Петропавловск. Прошли лечение двухнедельное, получали уколы, массаж, прошли видеомониторинг, диагноз – эпилепсия.
Врачи говорили, нужно лечиться, все будет хорошо. После лечения Арслану стало лучше: он стал спать, кушать, играть. Так и прошло еще три месяца – снова лечение, ЛФК, массаж, уколы, и нам ставят диагноз "ДЦП", – вспоминает мама мальчика Гульмира.
Она говорит, что с тех пор началась новая жизнь. Поездки, реабилитации. За эти девять лет пройдено немало, но есть результаты. Ребенок пытается сидеть, брать что-то руками, выдает какие-то звуки.
"Он все понимает, хорошо поддается лечению. Врачи говорят: если лечить, все возможно. Интеллект сохранен. Главное, нужно вовремя лечить и не упускать время. Главное, научиться сидеть, ползать, а дальше будет намного легче.
Мы проходим лечение в Алматы, в реабилитационном центре "Территория Успеха", проходим реабилитацию по квоте в Астане. Сейчас планируем привезти сына в реабилитационный центр "Сакура" в Челябинск", – говорит мама.
Сумма сбора на реабилитацию в Челябинске составляет 2 034 168 тенге.
Реквизиты:
Kaspi: 4400 4301 8913 1268
ИИН: 850129450714
Телефон мамы: +7-702-601-71-85
Кузбаева Гульмира
Instagram: @arslangeroi_
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1990283-plakal-i-merz-malchiku-s-dtsp-iz-almaty-trebuetsya-2-mln-tenge-na-reabilitatsiyu/