Узнал о диагнозе в день рождения: мальчик из Костаная четвертый год борется с лейкозом

Адиль. Фото: из личного архива

Адиль родился в 2012 году. Его детство было беззаботным и счастливым, малыш рос и развивался по возрасту и радовал всю семью. Но в начале июля 2019 года в семью пришла беда, и вот уже четвертый год мальчик борется с раком, который не желает отступать, несмотря на лечение, передает корреспондент NUR.KZ.

Самочувствие Адиля ухудшалось изо дня в день. Из озорного и шустрого мальчика ребенок превратился в слабого и вялого, у него появились рвота и жар.

"Врач поставил диагноз "гастрит". Мы получили лечение, на две недели его самочувствие немного улучшилось. Но после начали беспокоить ноги. Больно было даже стоять. Температура повышалась. Аппетита не было.

Мы опять обратились в поликлинику, сдали анализы, чтобы узнать причину его жалоб на ноги и плохое самочувствие. Ближе к обеду нас срочно госпитализировали, анализы были критические", - рассказывает мама мальчика Кымбат Тулендина.

На следующий день было принято решение взять биопсию костного мозга для проверки, сделать дополнительные анализы крови, по которым выявили раковые клетки. Окончательный диагноз - лейкоз - был объявлен в день рождения Адиля, 25 июля.

"В тот день я обещала сыночку, что мы полежим неделю и поедем домой, но с того дня идет четвертый год борьбы за жизнь сына. До октября 2021 года мы проходили лечение в Астане, в Национальном научном центре материнства и детства. За это время сын заболел гепатитом С, из-за которого не могли начать вовремя следующий курс химиотерапии.

Лечение давало эффект во время его прохождения, но стоило его прекратить, болезнь давала о себе знать. Рецидив повторяется каждый год", - говорит мама.

На данный момент семья находится в клинике в Турции, где мальчику провели пересадку костного мозга. Донором выступил пятилетний брат Адиля. Донорский материал прижился на 100%, говорит Кымбат. Но из-за побочных эффектов от химиотерапии у Адиля пропала чувствительность на ноге, сейчас он передвигается на инвалидной коляске.

"В начале июля 2022 года сына снова начали беспокоить головные боли с тошнотой и рвотой. Прошли ряд обследований, и снова одно и то же: рецидив. Нам нужно пройти две химиотерапии и трансплантацию костного мозга во второй раз. Клиника выставила счет на большую сумму - 150 тысяч долларов - около 72 млн тенге.

Для нашей семьи это нереальные деньги, которых мы никогда не видели в глаза. Работает только муж. В семье трое детей, а мы на протяжении уже четырех лет находимся большую часть жизни в клинике.

У нас нет активов, нет недвижимости, которую можно было бы продать. Наши родители приняли решение выставить свою единственную квартиру на продажу, чтобы спасти внука. Но пока отклика нет. И даже в случае продажи этого имущества нам не собрать такую огромную сумму на лечение сына", - рассказывает Кымбат.

По ее словам, скоро предстоит оплата за первую химиотерапию, но даже эта сумма не собрана. Без оплаты клиника не принимает на лечение.

"Еженедельно нам вводят в спинномозговой канал химиотерапию, чтобы остановить рост бластных клеток. И за это идет немаленькая оплата, которая берется из общего сбора, который мы пытаемся вести самостоятельно.

Дорогие наши земляки, казахстанцы, самые отзывчивые, самые лучшие, наши добрые и неравнодушные люди. Я прошу и умоляю вас помочь нашему сыночку. Он должен жить, дети не должны умирать. Прошу вас, помогите вернуться домой здоровыми", - обратилась к соотечественникам Кымбат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1989092-uznal-o-diagnoze-v-den-rozhdeniya-malchik-iz-kostanaya-chetvertyy-god-boretsya-s-leykozom/