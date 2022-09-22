Скрининг тревожности для взрослых предложили проводить американские врачи

Грусть. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Скрининг тревожности рекомендуют проводить американские врачи для всех взрослых людей моложе 65 лет. По мнению специалистов, это является необходимой мерой, когда люди живут в условиях болезней, изоляций, инфляции и роста преступности, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Группа медицинских экспертов US Preventive Services Task Force порекомендовала врачам обследовать всех взрослых пациентов в возрасте до 65 лет на предмет тревожности, что подчеркивает чрезвычайный уровень стресса, от которого страдают жители США с начала пандемии. По мнению экспертов, эти меры необходимы для того, чтобы психические расстройства не оставались незамеченными. Ранее подобная рекомендация также была сделана в отношении детей и подростков.

Лори Пберт, клинический психолог и профессор Медицинской школы Массачусетского университета, которая входит в группу экспертов, сообщает, что американцы испытывают повышенный стресс из-за инфляции, возросшего уровня преступности, а также страха перед болезнью и потерей близких.

"В стране бушует кризис. Наша единственная надежда сохранить психическое благополучие людей состоит в том, что наши рекомендации прольют свет на необходимость в срочном порядке расширить доступ к психиатрической помощи", — говорит доктор Пберт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1988886-skrining-trevozhnosti-dlya-vzroslyh-predlozhili-provodit-amerikanskie-vrachi/