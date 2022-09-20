Семья из Алматы выставила дом на продажу, чтобы оплатить лечение сына в Грузии

Мирас Шамиль. Фото: из личного архива

Мирас Шамиль из Алматы – долгожданный ребенок у своих родителей. Мальчик родился и рос здоровым, но из-за поставленной на фоне гипоксии прививки он заболел. Сейчас диагноз мальчика – сенсомоторная алалия с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Все доходы семьи уходят на лечение ребенка, но сейчас нужно более 2,5 млн тенге на пересадку стволовых клеток: это может помочь малышу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы ждали Мираса пять лет. Наступлению долгожданной беременности очень радовались, счастью не было предела. Мирас родился в срок здоровым. В полтора месяца он начал держать голову, в четыре – переворачиваться, в полгода – начал ползать, а в 11 месяцев – ходить.

Он был веселым малышом, повторял слова, узнавал всех членов семьи и показывал на них пальцем. При рождении нам поставили гипоксию, прописали лечение, которое мы принимали, но в итоге она была не долечена. После этого нам поставили прививку, а после нее сын заболел очень сильно, температура держалась пять дней.

Тогда ему был 1 год и 8 месяцев. После этой болезни он стал странно себя вести. В 2 года 2 месяца мы записались на прохождение комиссии, состоящей из логопеда-дефектолога, психолога, но пройти не смогли из-за того, что город закрыли на карантин", – рассказывает мама мальчика, Саягуль Сагындыкова.

Специалисты ставили разные диагнозы. Сейчас Мирасу 4 года и 9 месяцев, и его диагноз на сегодня – сенсомоторная алалия с СДВГ.

"Это лечится, но нужна очень долгая реабилитация и постоянные занятия. В течение трех лет доход семьи уходит только на лечение ребенка. Недавно мы узнали про пересадку собственных стволовых клеток, которую делают в Грузии, в клинике "Мардалеишвили".

Мы узнавали у родителей, чьи дети перенесли пересадку, – у них видна хорошая динамика. В итоге мы тоже решились на такой шаг. Мы очень надеемся, что эта операция поможет нашему ребенку", – говорит Саягуль.

На сегодня необходимо собрать 2 592 000 тенге. В начале октября семья отправится в Грузию, чтобы сделать сыну пересадку. Собрать сумму собственными средствами сложно. Саягуль и ее супруг уже выставили на продажу свой дом, но покупателей на него еще нет, а время движется неумолимо.

Реквизиты:

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Талгат Сагындыков

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Саягуль Сагындыкова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1988531-semya-iz-almaty-vystavila-dom-na-prodazhu-chtoby-oplatit-lechenie-syna-v-gruzii/