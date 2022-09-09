"Будет обречен на мучительный конец": семье из Тараза нужно собрать 50 млн тенге за три дня на лечение сына

Алижан с родителями. Фото: из личного архива

Трехлетний Алижан и его родители - обычная казахстанская семья из Тараза. Кроме одного - мальчик страдает тяжелой болезнью - раком костей. Лечение высокодозной химией дало побочные эффекты - Алижан едва не умер, попав в реанимацию. Родителям пришлось перевезти его на лечение в Турцию, продав все имущество, но денег не хватает, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как многие соотечественники, мы могли бы радоваться жизни, если бы не тяжелая болезнь сына - гистиоцитоз (рак) костей. Стоит ли говорить, что муки, которые не выдержит взрослый человек, ежеминутно терпит наш маленький сын.

Едва узнав диагноз в ноябре 2020 года, еще будучи в Казахстане, мы прошли всевозможное лечение. Но, к сожалению, стало только хуже - вследствие высокодозной химии, полученной у нас в стране, у Алижана в несколько раз увеличились печень и селезенка. А также сильно вырос живот. В результате он попал в реанимацию, где едва не оборвалась его жизнь", - рассказывает мама мальчика Назира Мырзагалиева.

В поиске необходимого лечения семья выбрала клинику в Турции, где врачи обещали спасти мальчика. Родители были вынуждены продать имущество. В Турции Алижан прошел три курса химиотерапии и перенес операцию по удалению селезенки.

"Нам выставили непосильную сумму - 144 млн тенге, и это не учитывая оплаты операции по удалению селезенки, которую уже нельзя было спасти. И как бы мы ни желали вылечить нашего ребенка - мы ограничены в финансах и одного желания недостаточно.

К сожалению, сбор, организованный нами и волонтерами, продвигается медленнее, чем хотелось бы. В связи с чем образовалась задолженность перед клиникой. Из-за долга лечение могут приостановить и тогда роковой конец неизбежен", - говорит мама.

Благодаря неравнодушным людям удалось собрать 34 млн тенге. Сейчас дорога каждая минута, чтобы собрать недостающие 110 млн тенге или хотя бы сумму образовавшегося долга, уверяет Назира. Это нужно, чтобы продолжить лечение, которое дает положительное результаты. Для этого необходимо собрать хотя бы 50 млн до 12 сентября.

"Мы обращаемся ко всем, кто может оказать поддержку в борьбе с недугом. Мы не хотим оплакивать сына, который уже пережил много боли и прошел столько испытаний в таком раннем возрасте. И просим помощи в оплате долга. Иначе наш трехлетний Алижан будет обречен на мучительный конец", - заключила мама мальчика.

Реквизиты:

Kaspi Gold: +7 700 128 07 99 Назира М.

5169 4971 7541 9930 - NAZIRA MYRZAGALIYEVA (Мама)

Halyk Bank: +7 700 128 07 99 Назира М.

4405 6397 6656 7380 - NAZIRA MYRZAGALIYEVA (Мама)

Сбербанк KZ: +7 700 789 43 93 Дидар Ж

4263 4333 4813 0938 - ZHADILOV DIDAR (Папа)

PayPal: nazira.myrzagaliyeva@mail.ru

Тел.: +7 700 789 43 93 Дидар (папа)

Instagram / @sos_alijan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1986746-budet-obrechen-na-muchitelnyy-konets-seme-iz-taraza-nuzhno-sobrat-50-mln-tenge-za-tri-dnya-na-lechenie-syna/