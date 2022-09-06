"Это был приговор - атрофия головного мозга": алматинка борется за здоровье сына

Абылай. Фото: из личного архива

Абылай Нурланбек из Алматы страдает ДЦП, микроцефалией и симптоматической эпилепсией. Эти недуги развились у ребенка из-за поражения головного мозга. По словам матери, это случилось из-за неправильного ведения родов. Трудности сломили отца - он ушел из семьи. Сейчас за здоровье мальчика борется мать, которая пытается найти более 1,7 млн тенге на реабилитацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда мы выписывались из роддома, мы даже не могли себе представить, что нас ждет. Нам дали рекомендацию снять УЗИ головного мозга через месяц. К двум месяцам жизни мы уже прошли всех самых лучших детских невропатологов в Алматы, несколько раз снимали УЗИ и сделали МРТ головного мозга.

Это был приговор - атрофия головного мозга и микроцефалия. Мы нашли хорошего врача, стали получать лечение в клинике, где до сих пор наблюдаемся. Также мы получаем массаж, ЛФК, все виды аппаратного лечения, иглотерапию. Также мы прошли четыре курса лечения в столице по методу детского невропатолога из России Плеханова, который поставил под сомнение установленный диагноз "микроцефалия", - рассказывает мама мальчика Аида Амирбаева.

Под сомнение диагноз поставил и врач из Южной Кореи, который отметил несоответствие общего состояния ребенка с диагнозом в положительную сторону. Кроме того, Абылай получил дельфинотерапию, иппотерапию и занимается плаванием с самого раннего возраста.

Все это дало результаты - у мальчика уменьшилась спастика в руках и ногах, ребенок держит голову, опирается на ноги, стал более активным и осознанным, врачи говорят о положительных сдвигах и перспективах.

"К сожалению, в 2018 году, отец Абылая отказался от него, поставил мне ультиматум - либо сдаем ребенка в детский дом, либо разводимся. Сейчас я являюсь матерью-одиночкой, воспитывающей особенного ребенка. Возможности работать не имею, так как стоимость реабилитации и услуги няни обходятся дороже, чем средняя заработная плата, которую бы я могла получать.

Родственники помогают по возможности, однако этих средств не хватает на покупку медикаментов, реабилитацию и проживание", - говорит Аида.

Женщина обращалась в реабилитационные центры, находящиеся на государственном обеспечении, которые предоставляют качественное комплексное лечение. Там ей отказали, говорит она, сославшись на риск эпилептиформной активности головного мозга и отсутствие свободных мест.

Но в тех же центрах, говорит Аида, ее сын проходит все процедуры на платной основе. Сейчас Абылаю нужно пройти очередную реабилитацию. На 8 месяцев лечения в реабилитационном в центре требуется 1 730 000 тенге.

Сейчас мальчику 8 лет. Наиболее эффективным является лечение, полученное в раннем возрасте, а потому Аида стремится как можно скорее собрать средства и с максимальной пользой использовать столь скоротечное время.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4320 3129 Aida Amirbayeva

Номер счета: KZ40722C000016530274

Тел.: +77027888008

ИИН: 830131400120

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1986155-eto-byl-prigovor-atrofiya-golovnogo-mozga-almatinka-boretsya-za-zdorove-syna/